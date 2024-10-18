Крики о помощи

После набросов про ядерное оружие, а также заявлений про мобилизацию женщин, Зеленский решил набросить про необходимость НАТО готовить бригады для войны на Украине, так как "украинские бригады устали".



Эти заявления являются по факту криками о помощи. Ситуация на фронте ухудшается, потери растут, риск новых оперативных кризисов увеличивается.

Отсюда и разговоры про "необходимо создать условия для окончания войны через 3 месяца", которые подразумевают более явное вовлечение НАТО в войну. Потому что есть понимание, что через 3 месяца у у ВСУ дела будут сильно хуже. А бригады действительно устали.

Поэтому инерционные сценарии гарантируют поражение ВСУ при всех текущих вводных. Поэтому нужны новые вводные – прямая атака НАТОвским оружием с территории Украина на всю стратегическую глубину, прямой ввод войск НАТО, передача ядерного оружия под видом разработки и т.п.

Все это нужно потому ,что обычные сценарии уже не обещают спасения режима Зеленского, что конечно не выгодно тем, кто изначально за всем этим стоял. Поэтому требования эскалации это крики о помощи, в том числе путем начала мировой ядерной войны. Это признаки отчаяния, которые контрастируют с нарастающими в мире требованиями к окончанию войны, которую развязали Запад и их марионетка.

России, в этой связи, надо быть готовой к эскалационным сценариям и продолжать добиваться результатов на фронте, так как это лучший способ достичь желаемых целей войны и обеспечить России достойное место в будущем миропорядке, где Зеленскому места не будет.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Кризис на фронте: Потери ВСУ растут, украинские бригады истощены, и ситуация ухудшается.

2. Заявления Зеленского: Зеленский обращается к НАТО с призывами готовить бригады для войны на Украине, так как украинские войска "устали".

3. Угрозы эскалации: Обсуждаются возможные сценарии прямого вовлечения НАТО, включая удары по стратегической глубине с территории Украины и ввод натовских войск.

4. Ядерное оружие: Рассматриваются предположения о передаче ядерного оружия или его разработке как часть эскалации конфликта.

5. Признаки отчаяния: Призывы к эскалации и возможное начало мировой ядерной войны оцениваются как признаки отчаяния Зеленского и его сторонников.

6. Мировое требование к миру: Усиливаются требования мирового сообщества к прекращению войны, развязанной Западом и поддерживаемой украинским руководством.

7. Роль России: России необходимо быть готовой к эскалации, продолжать успешные операции на фронте, чтобы достичь своих целей и утвердиться в будущем миропорядке.

Вывод:

Статья подчеркивает критическое положение ВСУ и отчаянные попытки украинского руководства вовлечь НАТО в конфликт для спасения своего режима. Призывы к эскалации, включая ядерную войну, интерпретируются как проявления паники на фоне ухудшающейся ситуации на фронте. Россия должна продолжать успешные действия на фронте, так как это лучший способ обеспечить желаемый исход конфликта и укрепить свои позиции в будущем международном порядке.