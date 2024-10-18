44 тезиса из речи Ким Чен Ына посвящённой 79-летию ТПК



1. Трудовая партия Кореи – революционная партия с САМОЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ историей правления.

2. Самый решающий, главный фактор существования и развития партии состоит в том, КАКОЙ ИДЕАЛ и ДУХ лежал в основе её создания, как СОХРАНЯЕТСЯ их чистота.

3. Как вопрос об историческом истоке партии и основных её атрибутах, так и вопрос об их передачи из поколения в поколение приобретает АБСОЛЮТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ в партийном строительстве, партийной деятельности.

4. Духовное наследие стало ГЛАВНОЙ движущей силой для сохранения характера Трудовой партии Кореи, революционной партии чучхейского типа, которая, считая революционные идеи вождя ЕДИНСТВЕННЫМ руководящим компасом, борется за построение коммунистического строя.

5. Уже ДО СВОЕГО РОЖДЕНИЯ наша партия сумела заложить прочные духовные основы, которые смогут навек гарантировать её жизненность.

6. Перемена и прогресс – это закономерное требование партийного строительства, обязательная предпосылка осуществления политического руководства делом революции и строительства нового общества. Однако идеал и дух, намеченные революционной партией в начальный период своего создания, ни на йоту НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ, ни в коем случаем не должны быть реформированы.

7. ПЕРВЕЙШЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАДАЧЕЙ кадров – продолжение в более священной высоте идеала, убеждений и духа революционеров первого поколения, осуществивших дело создания партии.

8. Преданность вождю, самоотверженный подход к делу революции, дух служения народу, высокое классовое сознание, социалистический патриотизм и благородные моральные качества – таковы идейно-духовные ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ революционера-коммуниста чучхейского типа.

9. Воплотить в себе идеал и дух создания партии и последовательно претворить их в жизнь – это на данном этапе встает как более АКТУАЛЬНАЯ и важная задача наших руководящих работников – командного состава революции.

10. Чтобы надёжные руководящие работники нового поколения заполняли места ветеранов партии и заменяли их, нужно непрерывно повышать РЕВОЛЮЦИОННОЕ сознание кадров и решительно улучшить работу по ПОДГОТОВКЕ кадров.

11. Идеал партии при её создании должен быть целью и девизом жизни и борьбы руководящих работников, дух и атмосфера создания партии должны твёрдо господствовать в их МЫСЛИ и ДЕЙСТВИИ.

12. Партийная убеждённость, революционность и дух служения народу, проявленные поколением создания партии, – это ТРИ НЕОБХОДИМЫХ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, которыми должны обладать руководящие работники – командный состав революции и ведущий костяк нашей партии.

13. Руководящим работникам следует с высокой партийной убеждённостью выполнять обязанности и долг как ЯДРА поддержки идей и руководства партии.

14. Во всех процессах и случаях работы и жизни руководящим работникам следует ВСЕГДА СЛЕДИТЬ – нет ли пробела в обеспечении абсолютного авторитета партии, заранее принимать меры, чтобы не было даже малейшего недостатка. Это должно войти в их ПОСТОЯННУЮ ПРИВЫЧКУ.

15. Руководящие работники обязаны со всей серьезностью рассматривать, тщательно организовать и выполнять все дела, поставив на первый план ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОРИТЕТА ПАРТИИ, нежели видимые успехи.

16. Партийность руководящих работников концентрировано отражается в БЕЗУСЛОВНОМ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ выполнении линии и политики партии и партийного решения.

17. Руководящие работники должны перенять духовный мир у революционеров первого поколения и стать стойкими борцами, точно выполняющими политику партии, несмотря на нагромождающиеся испытания и трудности.

18. Чем бы ни занимались руководящие работники, они должны ТОЧНО ПОНЯТЬ, что планирует ЦК партии, и на основе этого проектировать работы, неизменно придерживаться методики нахождения ЛУЧШЕГО пути к решению вопроса, прилагать максимум усилий, чтобы в совершенстве выполнить партийные решения без малейшей уступки и отклонения.

19. Надо ни на минуту не забывать, что ВНУТРЕННИЕ и внешние враги, ИЩУТ подходящий шанс, чтобы подорвать единодушие и сплоченность наших рядов.

20. Требуется МЫСЛИТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ от начала до конца в аспекте единой системы под руководством ЦК партии.

21. Урегулировать настроения людей и сохранить их сплоченность – это непростое, нелегкое дело и что это требует постоянного напряжения, СОЗНАТЕЛЬНОГО пробуждения, огромного труда.

22. Все дела надлежит в полной мере ориентировать и подчинить УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНОДУШИЯ, сплоченности партии и народных масс.

23. Настоящим революционером является именно тот борец, который своими убеждениями, своим оптимизмом преодолевает трудности и ДО КОНЦА ОТДАЁТ САМОГО СЕБЯ священному делу во имя Родины и народа.

24. Всем работникам следует подходить к делу с твёрдой позиции, что они ПОЛНОСТЬЮ и ЦЕЛИКОМ ОТВЕЧАЮТ за порученное дело перед партией и государством.

25. Дух служения наших работников народу должен проявляться в том, чтобы всем сердцем поддерживать политику ЦК партии, проникнутую идеей «Народные массы – превыше всего», и верно служить интересам народа.

26. Работникам не следует отходить от точки зрения, что народ существует не для руководящих кадров, а они существуют ради народа. Им ни в коем случае нельзя отклоняться от позиции и подхода, что всегда, в любом случае, в любой обстановке нужно считать народ святым и учителем.

27. Наши руководящие работники должны ИСКАТЬ новую работу на благо народа и выполнять её, считая это своим долгом, активно решать, прежде всего, проблемы, которые причиняют боль народу и решение которых ждёт он.

28. В обладании качествами работника, которого требует партия, ОСОБЕННО ВАЖНО правильно держать свою речь и поведение.

29. Моральные качества у руководящих работников, как это было всегда, является серьезным политическим вопросом, прямо связанным с авторитетом партии.

30. Ещё раз подчеркиваю: если руководящие работники перед народом будут допускать ошибку в своей речи и поведении, то это приведёт к снижению авторитета партии и к отрыву её от масс.

31. Нужно изучать партийные документы в хронологическом порядке, систематически, всесторонне и глубоко, и тем самым крепко вооружиться революционными идеями нашей партии, сделать их своими ТВЁРДЫМИ УБЕЖДЕНИЯМИ.

32. Руководящим работникам надо знать историю создания, укрепления и развития нашей партии и перенять высокий духовный мир предшественников, внесших бессмертный вклад в открытие и продвижение вперед дела партийного строительства, основанного на принципах чучхе.

33. Работникам недопустимо мечтать об исключительном вознаграждении, считая себя ОСОБОЙ ЛИЧНОСТЬЮ, и думать только о своих интересах, злоупотребляя своим служебным положением. Им следует привыкать ЖИТЬ ОДИНАКОВО С НАРОДОМ.

34. Со времени создания партии и по сей день эпоха во многом изменилась, но нет изменений в способе существования и деятельности нашей партии, которая делит с народом горе и радость и вместе с ним борется, стоя в его авангарде.

35. Работникам следует запомнить, что если они допускают малейшие элементы злоупотребления служебным положением, попустительством бюрократизму, стремления к наживе, то это причинит ущерб партии и оставит позорное пятно на их биографии. Им надлежит прилично, просто и скромно работать и жить, сами контролируя себя и ПРЕДЪЯВЛЯЯ К СЕБЕ высокую требовательность.

36. Надо постоянно пробуждать и воспитывать членов своей семьи, родственников, чтобы у них не было нездоровых явлений.

37. Для того чтобы стать революционерами коммунистического склада, которые воплотили в себе идеалы и дух создания партии, нашим руководящим работникам следует активно заниматься политучебой.

Политучеба – это ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРОЦЕСС, позволяющий руководящим работникам усвоить и непрерывно повышать свою партийную убежденность, революционность и дух служения народу, а также важный метод повышения их революционной сознательности.

38. Нельзя забывать, что если кто-то будет ЛЕНИВЫМ в партийной жизни, не будет постоянно получать партийную закалку, то он незаметно для себя ПЕРЕРОДИТСЯ и скатится в болото измены и вероломства. Им надо сознательно и добросовестно участвовать в партийной жизни, чтобы возвысить свою партийность и революционный характер.

39. ДОБРОСОВЕСТНОЕ участие в партийной жизни с верным подходом к парторганизации, с позиции рядового члена партии является не только уставной обязанностью, но и самим процессом воспитания качеств революционера.

40. Работники должны идеологически закалять себя под огнём критики и борьбы с идейными перекосами, вести партийное САМОВОСПИТАНИЕ.

41. Самокритика, принципиальная и товарищеская критика служат ЛУЧШИМ из всех политических «тонизирующих средств», помогающих нашим работникам глубоко осознать основной долг члена партии, революционера и с новым подъёмом трудиться. ГЛАВНОЕ в повышении революционной сознательности руководящих кадров – борьба с идейными перекосами.

42. При обнаружении недостатков у товарищей следует ПРИНЦИПИАЛЬНО критиковать их, руководствуясь идеями и политикой партии, партийной дисциплиной. Не ограничиваясь этим, нужно оказывать им искреннюю помощь, чтобы они могли устранить свои ошибки.

43. Если молчанием обходить явления неорганизованности, недисциплинированности и негативные элементы, наблюдающиеся в среде работников, и не принимать никакие меры в этом плане, то невозможно до конца отстаивать идеал и дух создания партии и, в конечном итоге, невозможно гарантировать будущую перспективу партии и революции.

44. Следует воспитывать и контролировать работников, чтобы во время их руководства нижестоящими подразделениями и в повседневной жизни никогда не наблюдалось явлений, противоречащих партийным принципам и дисциплине. А при наблюдении негативных явлений не обходить их молчанием, ставя вопрос ребром и исправляя обнаруженные ошибки.

(с) Кин Чен Ын

10 октября 113 года чучхе (2024), «Нодон синмун».

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Верной дорогой идут товарищи.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Идеологическая основа:

- ТПК является старейшей правящей революционной партией

- Базовые идеалы и дух партии должны оставаться неизменными

- Духовное наследие – главная движущая сила партии

- Преданность идеям чучхе и вождю – фундаментальный принцип

2. Требования к руководящим работникам:

- Должны воплощать три главных качества: партийную убежденность, революционность и служение народу

- Обязаны безусловно выполнять линию партии

- Должны жить скромно, наравне с народом

- Обязательно участвовать в политучебе и самовоспитании

3. Отношение к народу:

- Принцип "Народные массы – превыше всего"

- Руководители существуют для народа, а не наоборот

- Необходимо активно решать проблемы, волнующие народ

4. Контроль и дисциплина:

- Важность постоянного контроля и самоконтроля

- Необходимость принципиальной критики и самокритики

- Борьба с идейными перекосами и недисциплинированностью

- Недопустимость замалчивания проблем

Общий вывод:

Речь Ким Чен Ына представляет собой развернутую инструкцию по поддержанию идеологической чистоты партии и контролю над руководящими кадрами. Основной акцент делается на сохранении исходных принципов чучхе, жестком соблюдении партийной дисциплины и поддержании тесной связи с народом. Документ демонстрирует стремление укрепить партийную вертикаль власти и предотвратить любые отклонения от установленной идеологической линии. Особое внимание уделяется предупреждению коррупции и злоупотреблений среди руководящих работников, а также важности постоянной идеологической работы и самосовершенствования.

Примечательно, что многие положения перекликаются с классическими принципами организации коммунистических партий, но имеют специфическую северокорейскую интерпретацию через призму идей чучхе.