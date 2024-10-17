Под маркой "Золотой ярлык" в Союзе продавалось какао. Кофе в то время был в дефиците, растворимого кофе не было вообще. В Норильске, где даже мясо и хорошие вина продавали свободно, не было растворимого кофе, хотя на базе, где я грузчиком неделю работал несколько банок пропало. Там капуста ещё была забавная, вилочки маленькие, грязненькие, гниленькие, много, везли провизию долго, в навигацию по Енисею, благо река течёт к Дудинке, а не наоборот. То что везли с Норильска исчезало в морских просторах, и видимо продолжает исчезать там же. Жизнь, конечно, меняется, но сюжет трагикомедии повторяется на исторической сцене по похожему сценарию.

В далёкое средневековое время, когда постапокалиптическая Европа кучковалась по замкам и загородкам, на просторах азиатских степей Чингисхан замутил военно-полевую империю. Не важно, где была ставка правителя, его администрация грамотно руководила большими коллективами людей в Средней Азии и Китае, что дало возможность чингизидам выйти на оперативный простор, разгромить древнерусские княжества вместе с их степными противниками половцами. Князья древней Руси самоназначались, или выбирались как в Новгороде, а губернаторы Чингисхана назначались. Ханы орды, чтоб не терять своих чиновников во время восстаний покоренных народов на местах, назначали путём выдачи Золотого ярлыка, (рукописного документа) смотрящего князя в покоренной стране, и смотрящий город. Этот город менялся в зависимости от политической обстановки, наконец, ярлык путём интриг получила Москва. Дополнительно к ярлыку Москва настригла некий капитал в металлах, полученных от торговли с Европой и Средней Азией, в ценных мехах и материалах. Эти средства и силы позволили Москве укрепить свою власть, а разгром Тимуром Золотой орды окончательно оформил будущее государство. Наша холодная земля чингизиду Тимуру была не особо нужна, ему и так проблем хватало. Становление и расширение Р. И. шло военным путём, непокорные Казань, Новгород, Кавказ, поляки, прибалты, народы Сибири были подавлены военной силой и христианскими миссионерами, что-то просто отбито у жадных соседей. Сложившаяся империя не была союзом или конфедерацией, столица рассматривала все свои веси как колонии разного назначения и уровня жизни.

Когда далекому потомку монголов Владимиру Ульянову (его дед был чуваш, а бабушка калмычка) удалось в Европе создать самурайский клан РСДРП, то этот клан поставил пред собой архиважную цель разгромить двор царских самураев и поломать царскую бюрократическую машину. Чтобы решить эту задачу РСДРП официально провозгласила равенство наций в пределах империи, а национальные движения и их лидеров приняла в свои ряды. Эти национальные течения были силой переменчивой, они старую власть большевикам помогали ликвидировать, но власти большевиков не признавали. Кроме того большевики оказались заложниками идеи борьбы пролетариата. Они при помощи народа заломали царскую бюрократическую машину, но не смогли побороть хищную человеческую природу. Поэтому меньшевик, центрист и коммунист Троцкий прав, стране светила перманентная революция, борьба с человеческой природой. Эту природу Ленин хотел победить трибуной, газетой и электричеством, Сталин гулагом и громкоговорителем. События второй мировой сделали кормчего мудрее, и он уже не пытался побеждать природу в послевоенной восточной Европе, но руководители и губернаторы в уголках новой империи по-прежнему не избирались, а назначались.

После смерти Сталина эти жесткие порядки умягчились, сама борьба с человеческой природой ослабла и в острой форме экспортировалась только в далекие жаркие страны. В республиках выросли многочисленные народы, которыми управляли, как бы коммунисты, как бы назначенные Москвой. Однажды небольшая группа коммунистов - Шушкевич, Ельцин, Кравчук и Ко на пикнике в Беловежской пуще позвонили в штатовский обком т. Бушу и сообщили, что хотят развалить СССР. Жорж дал добро, и приготовил ярлыки. Секретари подмахнули бумагу и сообщили об итогах курултая генсеку Горбачёву.

Михаил и Борис хотя и были некими соперниками на поприще власти, но оба понимали, что кроме псевдокоммунистов партсекретарей республик Союза в стране есть кабинетная мафия, которой не хочется терять рычаги советского трактора. Как и в годы революционной ситуации начала века националисты - украинские, кавказские, молдавские, казахские и другие в конце века были едины в порыве порушить устои. Москва же, чувствуя себя владельцем ярлыка от вашингтонского обкома, была в ожидании большой прибыли от упразднения союзного государства. И теперь, когда пришло время собирать камни, принцип разделения власти остаётся неясен.

Комментарий редакции

Я проанализирую основные тезисы статьи и сделаю вывод.

Основные тезисы:

1. Исторические параллели управления:

- В средневековье монголы управляли территориями через систему "золотых ярлыков"

- Москва получила ярлык на княжение и укрепила свою власть

- Империя рассматривала все территории как колонии разного уровня

2. Советский период:

- Ленин и большевики (РСДРП) пришли к власти, используя поддержку национальных движений

- Попытки борьбы с "хищной человеческой природой" разными методами (Ленин - через просвещение, Сталин - через репрессии)

- После Сталина система управления смягчилась, но принцип назначения руководителей сохранился

3. Распад СССР:

- Беловежские соглашения были согласованы с США (получение "ярлыка" от Буша)

- Москва ожидала прибыли от распада союзного государства

- Националистические движения, как и в начале века, способствовали разрушению системы

Вывод:

Автор проводит параллель между различными историческими периодами России, показывая, как система управления территориями трансформировалась от монгольских ярлыков до современности, но сохраняла схожие черты: централизованное управление, назначение руководителей сверху, зависимость от внешних "ярлыков" на власть. Статья подчеркивает цикличность исторических процессов и то, что принцип разделения власти остается проблематичным вопросом даже в современности.

Дополнительный вывод:

В истории России четко прослеживаются периоды, когда страна выступала либо как объект внешнего управления (монгольский период, время после распада СССР), либо как самостоятельный субъект международной политики (имперский и советский периоды). Однако независимо от геополитического статуса страны, внутренняя борьба за власть оставалась константой. Система распределения власти и управления территориями сохраняла схожие черты: централизация, иерархичность, назначение руководителей сверху. Примечательно, что в периоды сильной государственности Россия сама выступала источником "ярлыков" для подконтрольных территорий, а в периоды ослабления - становилась зависимой от внешних сил. Это показывает, что проблема распределения власти имеет не только внутреннее измерение, но и напрямую связана с геополитической силой государства.