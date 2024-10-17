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Валентин Катасонов: Кредитные деньги: риски ростовщиков и общества

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Затрагивает ли кризис кредиторов, не возникает ли «эффект домино», когда обанкротившийся получатель кредита тянет за собой в яму банкира? Ничего подобного! Банкиры не любят рисковать, а для защиты от подобных ситуаций у них есть проверенный инструмент – залог. Скажем больше: банкиры даже желают, чтобы их клиент обанкротился. Почему? – Потому, что стоимость залога (даже с учетом его возможного обесценения), как правило, намного превышает сумму долга. В классической литературе выведен образ ростовщика, который, между прочим, мечтает не о процентах, а о залоге! («Гобсек» О.Бальзака, «Венецианский купец» В.Шекспира и др.).

«Жаждой денег» страдают не только «профессиональные» коммерсанты и прочие дельцы, но всё общество. Ведь деньги образуются за счет наращивания долга всех членов общества – предпринимателей (компаний), частных лиц (так называемых «домашних хозяйств»), государства. Если говорить о государстве, то оно сегодня становится важнейшим должником, который выпускает облигации, а под эти облигации центральные банки эмитируют законные платежные средства (банкноты). Именно таким образом организована эмиссия «настоящих» денег в развитых странах. Все члены общества как налогоплательщики помимо их воли и желания становятся должниками ростовщиков. С каждым годом доля так называемых «процентных» расходов (т.е. расходов на обслуживание государственного долга) в государственных бюджетах растет. В некоторых странах она уже составляет половину и даже более.

Человек, который, например, держит в руках долларовую купюру, думает: я честно «заработал» эту денежку, я никому ничего не должен, я ее никому не отдам. Этот человек заблуждается. «Рождение» этой денежки обусловлено появлением долга у кого-то еще. Обычно у государства или частного бизнеса, которым эта денежка нужна позарез для погашения этого самого долга. И они сделают все возможное для того, чтобы вы были должны государству или частному бизнесу и расстались с этой денежкой. И сделано это будет без лишнего шума, «культурно»: либо через налоги, либо через механизм повышения цен (инфляции). Об откровенно бандитских методах отъема денег мы не говорим.

Возникает ещё один вопрос: почему кризисы перепроизводства возникают с определенной периодичностью, причем периоды между ними достаточно велики (10-20 и более лет)? Наверное, из-за диспропорций между количеством кредитных денег в обращении и величиной обязательств, подлежащих погашению, капиталистическая экономика находилась бы в состоянии перманентной стагнации. Однако банкиры имеют возможность управлять предложением денежной массы, в частности увеличивать количество денег в обращении путем рефинансирования возникающих долгов. Иначе говоря, под покрытие старых кредитных обязательств банкиры выдают новые кредиты. Если они этого делать не будут, то процесс создания товаров и услуг вообще остановится, так как деньги будут быстро уходить из обращения, скапливаясь в сейфах ростовщиков.

Чтобы клиент не сорвался «с крючка», банкиры выработали «железное правило»: клиент, у которого не хватает денег для погашения всех обязательств перед кредитором, должен сначала уплачивать проценты, а основная сумма долга при этом остается не погашенной. Это обеспечивает сохранение зависимости клиента от кредитора. Этому также способствует правило: если клиент хочет погасить досрочно свои обязательства перед кредитором, он должен уплатить штраф. Иногда досрочное погашение вообще запрещается. Одним словом: «рубль за вход, десять рублей за выход»!

Из книги: «О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном»

Источник

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Желание банкиров: Банкиры больше заинтересованы в залоге, чем в процентах по кредитам, так как залог часто превышает сумму долга.
  
2. Общество и долг: Не только коммерсанты, но и всё общество страдает от "жажды денег". Деньги в обществе накапливаются через рост долгов – частных лиц, бизнеса и государства.
  
3. Государственный долг: Государства становятся важными должниками, эмитируя облигации под которые центральные банки выпускают деньги. Расходы на обслуживание государственного долга растут и занимают значительную часть бюджетов.
  
4. Заблуждение о долгах: Люди ошибочно думают, что, обладая деньгами, не имеют долгов, хотя деньги появились в результате долгов других, включая государства и бизнес.
  
5. Инфляция и налоги: Общество лишается денег через инфляцию и налоги, не осознавая, что это скрытые механизмы погашения долгов.
  
6. Причина кризисов: Кризисы перепроизводства связаны с диспропорцией между количеством кредитных денег и обязательствами по их погашению. Банки поддерживают обращение денег рефинансированием долгов, чтобы экономика не остановилась.
  
7. Удержание клиентов: Банкиры обеспечивают постоянную зависимость клиентов от кредитов, требуя первоочередную выплату процентов и создавая барьеры для досрочного погашения долга.

Вывод:

Банковская система построена таким образом, что кредиторы защищены от рисков за счёт залогов и долгового давления на клиентов. Всё общество оказывается вовлечённым в долговую пирамиду, где деньги фактически представляют собой долговые обязательства. Кредитные деньги создают замкнутый круг, в котором растут обязательства, и банкиры контролируют денежные потоки.

Болезнь жажды денег у людей:

В статье подчёркивается, что "жаждой денег" страдает не только узкий круг коммерсантов и банкиров, но и всё общество. Это проявляется в том, что люди стремятся к накоплению денег, не осознавая, что деньги – это лишь результат долгов. Обычный человек, держась за свои деньги, думает, что заработал их честным трудом и никому ничего не должен. Однако, автор показывает, что это иллюзия: деньги появляются из долгов, и в итоге люди, помимо своей воли, оказываются вовлечёнными в долговую систему. Эта "болезнь" жажды денег выражается в постоянной погоне за финансами, незаметном втягивании в долги, даже если они косвенно касаются каждого через налоги, инфляцию и государственные обязательства.

Таким образом, жажда денег превращает людей в участника системы, где их стремление к финансовому благополучию поддерживает долговую пирамиду, накапливая обязательства и усиливая зависимость от кредиторов.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/kreditnie_den_gi_riski_rostovshikov_i_obshestva
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