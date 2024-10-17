Комментарий редакции

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Основные тезисы лекции:

1. Эволюция названия вида человека:

- XV век: "Homo sapiens" (человек разумный)

- XXI век: переход к "человеку больному" из-за изменений в питании

2. История белой муки:

- Отбеливание муки началось в 1906 году в США

- Использовались разные вещества для отбеливания:

* Сначала закись азота

* Затем диоксид хлора

* С 1921 года – бензоил пероксид

3. Проблема отбеливателей муки:

- Обладают антибактериальным действием

- Делают продукт непригодным для бактерий кишечника

- Используются добавки E923, E924, E926, E928

4. Последствия для здоровья:

- Гибель полезных бактерий в кишечнике

- Рост патогенных бактерий

- Развитие хронических заболеваний

- Статистика рака в США: рост с 75,000 случаев в 1913 году до 500,000 в 2015 году

5. Особенности пищеварения человека:

- Более короткий кишечник по сравнению с приматами

- Человек создан для употребления ферментированной пищи

- Неприспособленность к сырой и жареной пище

Вывод:

Лекция указывает на серьёзную проблему современного питания, где промышленная обработка продуктов, особенно отбеливание муки, противоречит естественной физиологии человека. Автор утверждает, что изменения в способе производства и обработки продуктов питания, начавшиеся в начале XX века, привели к значительному ухудшению здоровья человечества. Основной акцент делается на важности естественной ферментации продуктов и отказе от химически обработанных ингредиентов для поддержания здорового микробиома кишечника. По мнению автора, возвращение к более традиционным методам приготовления пищи может быть ключом к улучшению здоровья современного человека.