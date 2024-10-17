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Тайна белой Смерти.

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Эволюция названия вида человека:
- XV век: "Homo sapiens" (человек разумный)
- XXI век: переход к "человеку больному" из-за изменений в питании

2. История белой муки:
- Отбеливание муки началось в 1906 году в США
- Использовались разные вещества для отбеливания:
  * Сначала закись азота
  * Затем диоксид хлора
  * С 1921 года – бензоил пероксид

3. Проблема отбеливателей муки:
- Обладают антибактериальным действием
- Делают продукт непригодным для бактерий кишечника
- Используются добавки E923, E924, E926, E928

4. Последствия для здоровья:
- Гибель полезных бактерий в кишечнике
- Рост патогенных бактерий
- Развитие хронических заболеваний
- Статистика рака в США: рост с 75,000 случаев в 1913 году до 500,000 в 2015 году

5. Особенности пищеварения человека:
- Более короткий кишечник по сравнению с приматами
- Человек создан для употребления ферментированной пищи
- Неприспособленность к сырой и жареной пище

Вывод:
Лекция указывает на серьёзную проблему современного питания, где промышленная обработка продуктов, особенно отбеливание муки, противоречит естественной физиологии человека. Автор утверждает, что изменения в способе производства и обработки продуктов питания, начавшиеся в начале XX века, привели к значительному ухудшению здоровья человечества. Основной акцент делается на важности естественной ферментации продуктов и отказе от химически обработанных ингредиентов для поддержания здорового микробиома кишечника. По мнению автора, возвращение к более традиционным методам приготовления пищи может быть ключом к улучшению здоровья современного человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6f-Lr9RAMkk
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