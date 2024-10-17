Жил-был у евреев царь Езекия. Он менее известен, чем такие люди, как Давид, Соломон или Манассия Нечестивый. Но тем не менее в еврейских летописях он почитается за ревностную борьбу с идолопоклонничеством.

Однажды он тяжко болел, и его исцелил Исайя. Повезло ему жить во времена великого Исайи. Болел до смерти.

Исайя сказал, что будешь здоров, 15 лет тебе еще приложит Господь. А в знак того, что ты выздоровеешь, тень по лестнице Ахаза поднимется на десять ступеней.

Так оно и было. Это чудо разнеслось по всему Востоку.

К Езекии начали приходить правители из окрестных царств, земель, посмотреть на него, пообщаться с человеком, облагодетельствованным небесами.

Однажды пришли к нему послы вавилонского царя. А Вавилон постоянно искал себе союзников для борьбы с другими империями.

Находясь в приподнятом настроении, Езекия повел послов вавилонского царя в оружейные комнаты и в казнохранилище. Показал им золото, серебро, ароматы, оружие, и все-все, чем можно было гордиться царю. Типа оружейной палаты плюс еще казначейство.

Об этом узнал Исайя и спросил у царя Езекии: «Что приходили смотреть вавилонские послы?» Тот говорит: «Все, что у нас есть, все показал я им, ничего не утаил, они всё видели».

А Исайя сказал интересные слова: «Всё это заберут у тебя, а дети твои будут евнухами при дворе вавилонского царя».

Езекия огорчился, безусловно, от этого, и сказал: «Благ Господь, и как Он скажет – так пусть и будет».

Но за то, что он был хорошим царем, во время его жизни это все не исполнилось.

Когда Езекия приложился к отцам своим, так все и случилось: дети – в евнухи, сокровища разграбили.

Так о чем мы здесь говорим, и зачем я, собственно, так говорю? Есть такое явление духовной жизни и материальной – это хвастовство.

Когда человек, например, в духовном отношении, разбалтывает все, что про себя знает. А я молился так, а я ходил туда, а я разговаривал с этим, а мне Господь вот это показал, мне вот это приснилось. Духовные болтуны.

Это опасное занятие, потому что все выветривается и исчезает. Хорош человек, который умеет таить и молчать.

И мысли и мечты твои, как Тютчев писал, скрывайся, питайся ими и таи.

И мысли и мечты твои.

Это интересно и в государственной жизни. Когда люди всё нараспашку распахивают перед своими якобы сегодня друзьями, а завтра, может быть, и врагами, то они попадают в большие беды. Современные эксперты, политологи и историки говорят, как американцы ходили по нашим ядерным заводам, по лабораториям, по военным заводам, по пусковым установкам, прямо как у себя дома, с кадрами, с шифрами, со всем.

Они просто как дома у себя были.

В то ельцинское время были добрые все, такая любовь захлестнула всех, что они всё показывали.

И золото, и серебро, и ароматы, и оружейные комнаты.

Но, говорит, всё заберут у тебя. Дурак, прости Господи, дурак. Заберут всё. И рабом тебя сделают.

Поулыбаются с тобой, а потом поработят тебя. Потому что увидали силу твою, и найдут у тебя немощное место, не закрытое броней.

Так надо и в государственной жизни, и в житейских своих делах быть не то что прижимистей, и в духовной жизни, конечно же, а быть целомудренно сдержанным на похвалу самого себя.

И на то, чтобы похвалиться детьми, машинами, деревьями плодовыми, домами, картинами или денежными сбережениями.

Не надо это.

Сдержанность никогда человеку не повредит, наоборот, будет сохранять его во время сна и во время бодрствования, покроет его прохладной тенью.

Поинтересуйтесь, почитайте. Полезное чтение. Четвертая Книга Царств, глава 20. Ветхий Завет.

Протоирей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Царь Езекия, после чудесного исцеления, показал вавилонским послам все свои сокровища и оружейные палаты

2. Пророк Исайя предсказал, что из-за этого хвастовства все богатства будут украдены, а дети станут рабами

3. При жизни Езекии пророчество не сбылось из-за его праведности, но исполнилось после его смерти

4. Автор проводит параллель с современностью:

– Осуждает духовное хвастовство (рассказы о личных духовных переживаниях)

– Приводит пример из недавней истории России (доступ американцев к военным объектам в 90-е годы)

5. Подчеркивается важность сдержанности как в личной, так и в государственной жизни

Вывод:

Отец Андрей Ткачёв использует библейскую историю для иллюстрации важной житейской мудрости: излишняя открытость и хвастовство могут привести к серьезным негативным последствиям как в личной, так и в общественной жизни. Автор призывает к целомудренной сдержанности во всех сферах жизни – от духовной до материальной, подчеркивая, что умение хранить свои тайны является важным качеством для сохранения собственного благополучия и безопасности.

Дополнительный вывод:

В своей статье отец Андрей Ткачёв, используя библейскую историю о царе Езекии, раскрывает глубинную проблему неверной направленности человеческих усилий. Хвастовство, будь то демонстрация материальных сокровищ или духовных достижений, является лишь внешним проявлением более серьезного порока – стремления к превозношению себя над другими.

Когда человек направляет свои усилия на поиск внешних проявлений силы, будь то материальные богатства, военная мощь или даже "духовные дары" – чудеса, тайные знания, особые откровения – это неизбежно ведет к падению. Не важно, происходит ли это в мирской сфере или в том, что человек считает "духовной жизнью" – суть остается той же: желание возвыситься неизбежно приводит к потере даже того, чем человек обладает.

Истинная же духовность проявляется совершенно иначе – через внутреннюю работу по воспитанию смирения, в скромном и честном исполнении своего долга, в искреннем служении Богу без желания получить за это какие-либо внешние знаки отличия. Такая духовность не нуждается в экстравагантных проявлениях и может быть одинаково глубокой как у простого труженика, так и у монаха – ведь определяется она не внешними достижениями, а внутренним состоянием души человека.