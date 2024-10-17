Фильм был снят в 1986 году, жёстко раскритикован на V съезде кинематографистов и пригвождён прессой, положительные отзывы Арсения Тарковского, Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, лермонтоведов и профессоров МГУ к печати не допустили. Всесоюзной премьеры не было, картину показали в нескольких «лермонтовских» местах, в частности, на родине поэта в Пензе, где киногруппе устроили настоящую овацию, и… положили на «полку». Как раз в то время, когда с «полки» снимались пылившиеся там фильмы, как того требовала гласность. И вот, спустя почти сорок лет, к зрителям приходит отреставрированная киноконцерном «Мосфильм» и студией «Золотой Витязь» совместно с прокатной компанией «Кинотайм» версия поэтического фильма «Лермонтов». Фильм охватывает недолгую жизнь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), показывает становление его характера, драматические столкновения с высшим светом.

В кинотеатре «Октябрь» 15 октября, в день рождения поэта, состоялась премьера фильма, а накануне его выхода в прокат создатели рассказали журналистам о непростой судьбе картины.

«Непростая судьба» – мягко сказано. Вообще-то, то, что с фильмом произошло – это настоящий детектив. Но, смотря фильм через самые мощные окуляры, вы не найдёте сегодня и следа тех грехов, которые ему инкриминировались на волне перестройки. Дебютанту Николаю Бурляеву пеняли на слабость сценария, который, к слову сказать, на «Мосфильме» был выбран из нескольких, предложенных мэтрами (снять фильм о Лермонтове, как выяснилось, мечтали ещё пять режиссёров, их легко вычислить, один из них и организовал беспрецедентную травлю). Пеняли на отсутствие режиссёрских новаций, не замечая яркого образа Поэта в поэтическом фильме. «Слишком русским и красивым получился Лермонтов у Бурляева: не кривоног и не хром, каким хотели представить его другие художники, – сказала Наталья Бондарчук, – красив и романтичен…»

А гонители продолжали: «Идеализирован Лермонтов, всё кресты да берёзки, а где же лермонтовская «немытая Россия»? К этому фейку, кстати, до сих пор прибегают ненавистники России, хотя знают, что такого он никогда не говорил. И, пожалуй, это было главным обвинением «на суде», где «Лермонтова» судили по политическим мотивам.

– В сценарии я не прописывал то, что заложил в фильме, – рассказал народный артист России Бурляев, – понимая, что, если скажу о заговоре против Пушкина и Лермонтова, осуществлённом одним и тем же кругом лиц, мне не дадут снять мой фильм. В круге том значились Нессельроде, состоявший в переписке с Геккереном, «усыновившим» 25-летнего Дантеса при живых родителях с одной целью, дабы ввести его в петербургское общество. Ему предстояло участвовать в написании подмётных писем, травле Пушкина и его убийстве. А дальше те же люди начали вытеснять из жизни Лермонтова. Сегодня фильм более чем актуален. Тогда он опережал время, и моих оппонентов раздражали слова о том, что у России много врагов. Сегодня – это очевидность, да ещё крест на груди Лермонтова бесил моих коллег, когда они судили фильм в Союзе кинематографистов.

Даже Элем Климов, который вёл секретариат, сказал тогда – «Вы всё превращаете в судилище». Не могли пропустить этот фильм русофобы и «перестроечные либералы», а они всегда были в нашей стране, и в нашем СК. Тогда, при перестройке, они одержали победу.

Лермонтов погиб не на дуэли, он был убит в результате заговора против поэта. Последние два года жизни его окружал т.н. Кружок шестнадцати – цифра определённой организации. Как написано в Лермонтовской энциклопедии, они собирались по ночам и говорили обо всём так, как будто Третьего отделения не существовало. Известный литературовед Юрий Селезнёв считал, что этот «Кружок шестнадцати» был «организацией по ликвидации Лермонтова», его члены устроили беспрецедентную кампанию травли поэта. Но это отдельная тема.

Всегда буду благодарен Сергею Бондарчуку, которого не посвящал в то, что снимаю, и только на V съезде кинематографистов, когда начали уничтожать наш фильм, он всё понял. А в зале сидели Горбачёв, Яковлев, Рыжков и слушали, что «Лермонтов» – «позор советской кинематографии». Было ужасно стыдно, и я ушёл из зала. Через три дня навестил Сергея Фёдоровича, за чаем он мне сказал: "Мыкола, вот ты ушёл, а я остался, и поговорил с двумя критиками, – он назвал очень известные имена, – обсуждавшими твой фильм. Спросил, видели ли они картину. И одна из дам ответила: "Да, Серёженька, видела, Коля такой чудный мальчик, но он ещё так молод". А я ей в ответ: "А вы знаете, что это первый фильм, который показал ту силу, которая всем нам жить не даёт?!.." Мне было радостно, что он понял, о чём мой фильм».

«Лермонтов» снимался шесть лет – на Кавказе, в Москве, в Петербурге, в Тарханах. На премьере в «Октябре» лермонтовед из Пензы сказала, что группу помнят и в ее городе, и благодарны, что выбрали это место для съёмок. Николай Петрович вспоминает своих соратников – художника Виктора Юшина, которого уже нет с нами, он построил все декорации для фильма. Оператора Олега Мартынова, который получив от Бурляева задание, что «каждый кадр должен поражать красотой», строго следовал задаче. Художник по костюмам Татьяна Чапаева с юным ассистентом Сергеем Стручёвым совершили настоящий подвиг: у киногруппы отняли одну серию и половину бюджета, и, тем не менее, постановщики справились со съёмками всех балов, боёв на Кавказе, с массовками. За шесть лет в работе над фильмом участвовало до пяти тысяч человек. Директор Александра Демидова, имеющая опыт работы с Тарковским, Панфиловым, Захаровым, придя в группу, сказала: «Лермонтов – мой любимый поэт», и подтвердила признание своей работой. Её можно было озадачить: раздобыть к завтрашнему бою при речке Валерик сто всадников и не волноваться, – будет кому рубиться в бою.

Над музыкальным оформлением работали молодые специалисты – дирижёр Оркестра кинематографии Сергей Скрипка и композитор Борис Петров (когда Бурляев показал музыку Петрова Георгию Свиридову, мастер сказал – «Родился новый русский классик), в тандеме с которым режиссёр шесть лет проработал над «драматургией музыки».

Фильм «Лермонтов» обвиняли во многом, в том числе нашли повод, в семейственности: Бурляев, мол, сам сыграл главную роль, в роли матери Миши Лермонтова снял свою супругу Наталью Бондарчук, а в роли бабушки Миши – Инну Макарову (мать Натальи Бондарчук – Ред.) – великих, между прочим, актрис! В роли Миши – девятилетнего сына Ваню.

На премьере Наталья Сергеевна Бондарчук, поздравив всех с победой, сказала о съёмках фильма:

«Считаю, настало время российского кинематографа, и нам надо вспомнить всё лучшее из кино советского и нашего времени. На днях я была в Общественной палате, и мы составили черновой список из 90 лучших картин, которые нужно показывать детям. "Лермонтов" – в этом списке, и я уверена, фильм войдет в сознание людей и, возможно, есть у меня такая мечта, родится новый поэт, который пойдёт за Лермонтовым». Что касается обвинений в семейственности, скажу одно: когда Чарли Чаплин снимает своих, – это не семейственность, а когда Николай Петрович, то да. Но мы ведь не пирожками торгуем, ни я, ни мама, Инна Владимировна Макарова, народная артистка СССР, и я кинематографу послужила. Скажу больше, думаю, что мы и в 2024-ом получим за этот фильм. Но мы готовы. Тогда, на съезде, «Лермонтова» громили за моего отца (Сергея Бондарчука – Ред.), который взял под крыло в своей студии дебютанта Бурляева. А когда он увидел фильм и понял, что речь идёт о заговоре против Лермонтова и Пушкина, уверился, что этого нам не простят. И он был прав. Нессельроде сыграл колоссальную роль в судьбе Лермонтова и Пушкина, и это – роль ненавистника России».

Про Ваню Николай Петрович сказал, что, мало того, что он был очень похож на маленького Лермонтова, не всякий ребёнок так чётко выполнил бы режиссёрское задание. На пробе Бурляев попросил сына зайти в комнату, сесть за рояль, секунд пять подумать об умершей матери Миши и – заплакать. Сказал, что включит музыку Баха, которого Ваня, ученик школы при Консерватории, очень любил. И вот Ваня-Миша заходит, садится за рояль, секунд пять сидит задумавшись, и в нужный момент по лицу его текут слёзы. «Я в "Ивановом детстве" так заплакать не мог», – признаётся Бурляев. – Но то –кинопроба, сделает ли он это для фильма – испытания для Вани-артиста продолжались. Наконец снимают: заходит, садится, Бах, пять секунд, и снова – слёзы».

В фильме Николай Бурляев в роли Лермонтова лихо скачет верхом. И с удовольствием рассказывает, как снимались эти кадры. Лермонтов был отменным джигитом, поэтому все трюки в фильме артист, которого в своё время, в 13 лет на конезаводе посадил в седло Никита Михалков, хотел делать сам. Чтобы овладеть всеми этими навыками, Николая Петровича нещадно, в полном смысле слова, стегали – и плетью, и хлыстом, просто «лупили», как сказала Наталья Бондарчук, когда учили ездить стоя на лошади. Он всё выдержал…

*

«В Министерстве культуры от всей души поддерживаем Николая Петровича, – сказал директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, – и хотим, чтобы с этого фильма началось возвращение на большой экран отреставрированных лучших советских фильмов. Спасибо Госфильмофонду, сохранившему копию, "Мосфильму", отреставрировавшему картину, современные зрители увидят её в том качестве, в котором смотрим современное кино. Можно сказать, что сейчас наступает время Лермонтова, спасибо Николаю Петровичу за актуальный, современный, нужный людям фильм. Образ Лермонтова, созданный Вами, стопроцентное попадание – вы рассказали о невероятной судьбе поэта, позволили прикоснуться к его нежной душе. И теперь молодые люди, знакомясь с биографией великого поэта из первоисточников, смогут расширить свое представление о Лермонтове, посмотрев этот замечательный фильм».

«Это второй наш совместный проект с Бурляевым, – сказала руководитель дистрибьюторской компании «Кинотайм» Елена Фисенко, – и мы благодарны Николаю Петровичу за то, как искренне, не жалея времени, он общается со зрителями. Уверена, что после просмотра фильма молодые люди откроют томики Лермонтова и прочтут его стихи, как это было после фильма Бурляева о Тарковском «Боже! Чувствую приближение Твоё». Своими фильмами Николай Петрович помогает растить молодёжь на правильных ценностях, а основная миссия компании «Кинотайм» в этом и заключается – в выпуске патриотических фильмов социального значения. Надеюсь, и фильм "Лермонтов" поможет молодым развивать в себе то лучшее, что заложено предками».

На встрече к Николаю Бурляеву, уже как к депутату Госдумы, обратились с самыми разными просьбами. Так, генерал Михайлов, председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» предложил восстановить празднование победы над галлами двунадесяти языки в войне 1812 года. Праздник такой существовал почти сто лет, с 1814 по 1916 год, а в 1916-ом, в связи с нашей «политкорректностью» в отношении Антанты и Франции, его отменили. «Думаю, настало время восстановить это празднование, – сказал генерал, – надо напомнить Западу, кто в доме хозяин, и, самое главное, вспомнить, что есть такая традиция, всё-таки Отечественная война 1812 года». Сергей Фоминцев, куратор Национальной премии детского патриотического творчества предложил дополнить уроки литературы в школах киноуроками, на которых показывать лучшие наши фильмы разных периодов, в том числе, и фильм «Лермонтов». На все предложения Бурляев откликнулся и внёс их в свой реестр. А потом огласил печальную статистику: на всю культуру – 0.6 %; а на весь российский кинематограф выделяется столько средств, сколько в американском на четыре анимационных блокбастера.

Подводя итог встречи, Бурляев сказал: «Конечно, после того, как объявлена СВО, и практически идёт война, пришло другое время, в котором Россия, как заявил перед всем миром наш президент, встала против мирового сатанизма. И больше всего я доволен тем, что идеи, которые заложил в картине "Лермонтов", для России вне времени, и новому поколению необходимо постичь их».

Молодые люди должны увидеть образ настоящего героя нашего времени, первого офицера российского спецназа Михаила Лермонтова, который осознанно пожертвовал своей жизнью за Бога, Отечество и Русское слово, подчеркнул режиссёр.

По окончании Кавказской войны в 1840 году генерал Граббе рекомендовал наградить Лермонтова золотой саблей «За храбрость», но Николай I собственноручно вычеркнул его имя из наградного листа.

Под конец встречи, Бурляев сказал: «Это высказывание прошу считать ( пока устным) обращением в Следственный комитет к Александру Ивановичу Бастрыкину, отдельно обращусь к нему письменно, что необходимо расследовать заговор и убийство Лермонтова. Приведу только один пример: когда мы делали фильм, я столкнулся с кандидатом баллистических наук, полковником бронетанковых войск Виктором Кузениным. Он рассказал, что ездил на место дуэли с баллистическим прибором. Измерения показали: самый больший угол наклона три градуса – это ровная поверхность, и, если бы стреляли прямо, пуля так бы и попала, а пуля, как всем учёным известно, попала в тело Лермонтова под углом 40 градусов, и это не могло произойти на ровной поверхности. Обязательно подниму эту тему. Сейчас есть приборы, с помощью которых можно получить ответы на все наши вопросы. Пора открыть истину о заговоре и убийстве пророка России, а убивают пророков одного за другим – Пушкин, Лермонтов, Есенин, Игорь Тальков… Заметьте, на пошлой эстраде убили именно того певца, который пел о России. Убийца уехал в Израиль, а оттуда выдачи нет…

Фото Владимира Коробицына

Специально для «Столетия»

Нина Катаева

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Возвращение фильма: В 2024 году вышла в прокат отреставрированная версия фильма «Лермонтов» Николая Бурляева, снятого в 1986 году и подвергшегося жесткой критике.

2. Исторический контекст: Фильм рассказывает о жизни Михаила Лермонтова, его характере и конфликте с высшим светом, но из-за политических мотивов не получил широкого показа.

3. Критика и защита: Бурляев сталкивался с обвинениями в слабом сценарии и недостатке режиссерских новаций, но многие известные писатели и кинематографисты, такие как Арсений Тарковский и Валентин Распутин, высоко оценивали его работу.

4. Политический подтекст: Бурляев подчеркивает, что фильм отражает историческую травлю Пушкина и Лермонтова, осуществленную одним и тем же кругом лиц.

5. Процесс создания: Работа над фильмом заняла шесть лет и включала сложные съемки в различных локациях, с участием множества специалистов.

6. Личные воспоминания: Бурляев делится личными воспоминаниями о процессе съемок, трудностях и значимости картины.

7. Современная актуальность: Создатели подчеркивают актуальность фильма в контексте современных политических реалий и важность сохранения культурного наследия.

Вывод:

Фильм «Лермонтов» является не только художественным произведением, но и значимой культурной и исторической вехой, которая отражает трагическую судьбу великого поэта и политические интриги своего времени. Несмотря на жестокую критику и несправедливое осуждение, он, благодаря своей актуальности и глубине, вновь находит отклик у зрителей, подтверждая важность сохранения художественного наследия и истории России.