Может быть, всё-таки пора остановиться и подумать?
Вражеские хакеры резвятся на наших государственных сайтах как у себя дома. Взломаны или парализованы сайты ВГТРК, ГАС “Правосудие”, МВД… Кто следующий? “Госуслуги”, без аккаунта на которых реальные госуслуги уже получить крайне непросто? “Электронная школа” с максимумом данных о детях и родителях?
А ведь сколько об этом говорили. Лучшие специалисты по компьютерной безопасности предупреждали – нет и пока что не может быть сайта или электронной базы данных, которые невозможно взломать. Дело лишь во времени, желании и ресурсах.
Очевидно, что у Украины и стоящих за ней стран НАТО всего этого в достатке. А значит пора приостановить безудержную цифровизацию и использовать цифровые ресурсы только там, где это не представляет угрозы национальной безопасности. И параллельно – работать над созданием новых, более совершенных систем защиты, которые вражеские хакеры не будут щелкать как орешки.
Прошли десятилетия между изобретением самолета и созданием массовой пассажирской авиации, когда полеты стали достаточно безопасны. Почему-то в случае с цифровизацией мы все стали участниками, а точнее – заложниками эксперимента, который ставят на миллионах людей, не думая о безопасности. Может быть, всё-таки пора остановиться и подумать?
@annashafran
Комментарий редакции
- Взломаны или парализованы сайты ВГТРК, ГАС "Правосудие", МВД, что вызывает тревогу за другие государственные сервисы, такие как "Госуслуги" и "Электронная школа".
- Специалисты по безопасности предупреждали, что нет неуязвимых сайтов или баз данных — все зависит от времени, желания и ресурсов.
- Украина и страны НАТО обладают достаточными ресурсами для атак на российские цифровые ресурсы.
- Необходимо приостановить цифровизацию в тех областях, где она угрожает национальной безопасности.
- Требуется работа над новыми системами защиты, чтобы обеспечить безопасность данных.
- Цифровизация развивается слишком быстро, без достаточного внимания к безопасности пользователей, превращая людей в заложников эксперимента.
Вывод: Цифровизация движется слишком быстро и не учитывает вопросы безопасности. Необходимо остановиться, оценить риски и разработать более надежные системы защиты, чтобы избежать угрозы для национальной безопасности.
А где статьи про “литиевую бонбу” в каждом доме и кармане с паникой ?