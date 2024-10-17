Вражеские хакеры резвятся на наших государственных сайтах как у себя дома. Взломаны или парализованы сайты ВГТРК, ГАС “Правосудие”, МВД… Кто следующий? “Госуслуги”, без аккаунта на которых реальные госуслуги уже получить крайне непросто? “Электронная школа” с максимумом данных о детях и родителях?

А ведь сколько об этом говорили. Лучшие специалисты по компьютерной безопасности предупреждали – нет и пока что не может быть сайта или электронной базы данных, которые невозможно взломать. Дело лишь во времени, желании и ресурсах.

Очевидно, что у Украины и стоящих за ней стран НАТО всего этого в достатке. А значит пора приостановить безудержную цифровизацию и использовать цифровые ресурсы только там, где это не представляет угрозы национальной безопасности. И параллельно – работать над созданием новых, более совершенных систем защиты, которые вражеские хакеры не будут щелкать как орешки.

Прошли десятилетия между изобретением самолета и созданием массовой пассажирской авиации, когда полеты стали достаточно безопасны. Почему-то в случае с цифровизацией мы все стали участниками, а точнее – заложниками эксперимента, который ставят на миллионах людей, не думая о безопасности. Может быть, всё-таки пора остановиться и подумать?

@annashafran

Комментарий редакции

- Взломаны или парализованы сайты ВГТРК, ГАС "Правосудие", МВД, что вызывает тревогу за другие государственные сервисы, такие как "Госуслуги" и "Электронная школа".

- Специалисты по безопасности предупреждали, что нет неуязвимых сайтов или баз данных — все зависит от времени, желания и ресурсов.

- Украина и страны НАТО обладают достаточными ресурсами для атак на российские цифровые ресурсы.

- Необходимо приостановить цифровизацию в тех областях, где она угрожает национальной безопасности.

- Требуется работа над новыми системами защиты, чтобы обеспечить безопасность данных.

- Цифровизация развивается слишком быстро, без достаточного внимания к безопасности пользователей, превращая людей в заложников эксперимента.

Вывод: Цифровизация движется слишком быстро и не учитывает вопросы безопасности. Необходимо остановиться, оценить риски и разработать более надежные системы защиты, чтобы избежать угрозы для национальной безопасности.