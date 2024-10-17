#плохойсигнал Одиннадцатый выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу. Очередные супер-мега-эксперты по Катынскому делу Сергей Минаев (который Духлесс) и Павел Каныгин (Новая Газета) презентуют вам свою альтернативную Вселенную, насыщенную альтернативными фактами из альтернативной истории.

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00:00:00 Вступление

00:01:52 Минаев Live: сговор в Нюрнберге

00:07:01 Немецкие документы

00:09:35 Косвенные признаки

00:11:47 Выводы по Минаеву

00:13:31 Вселенная Каныгина

00:14:54 Почти 22 тысячи расстрелянных

00:17:41 Закрытие Мемориала

00:19:49 Ответы россиян

00:20:35 Сокрытие правды

00:21:41 Пакт Молотова-Риббентропа

00:26:50 Нота советского правительства

00:31:57 Особое совещание и каша в голове

00:35:31 Подкрепление Политбюро

00:39:00 Баштаков “ведал лагерями”

00:40:07 Расстрельные команды

00:42:45 Куда делись враги?

00:46:36 Схема расстрелов

00:49:34 “Логистика расстрелов”

00:53:42 Состав комиссии Бурденко

00:59:01 Признание ответственности СССР

01:00:45 Награждены за расстрел

01:03:15 Отказ в реабилитации

01:09:50 Выводы