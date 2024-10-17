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Катынь 11. Канаева Вселенная

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#плохойсигнал Одиннадцатый выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу. Очередные супер-мега-эксперты по Катынскому делу Сергей Минаев (который Духлесс) и Павел Каныгин (Новая Газета) презентуют вам свою альтернативную Вселенную, насыщенную альтернативными фактами из альтернативной истории.

Все выпуски в аудио-формате https://badsignal.mave.digital/

Посмотреть расшифровку с указанием источников информации или поддержать автора вы можете на Boosty https://boosty.to/badsignal

00:00:00 Вступление
00:01:52 Минаев Live: сговор в Нюрнберге
00:07:01 Немецкие документы
00:09:35 Косвенные признаки
00:11:47 Выводы по Минаеву
00:13:31 Вселенная Каныгина
00:14:54 Почти 22 тысячи расстрелянных
00:17:41 Закрытие Мемориала
00:19:49 Ответы россиян
00:20:35 Сокрытие правды
00:21:41 Пакт Молотова-Риббентропа
00:26:50 Нота советского правительства
00:31:57 Особое совещание и каша в голове
00:35:31 Подкрепление Политбюро
00:39:00 Баштаков “ведал лагерями”
00:40:07 Расстрельные команды
00:42:45 Куда делись враги?
00:46:36 Схема расстрелов
00:49:34 “Логистика расстрелов”
00:53:42 Состав комиссии Бурденко
00:59:01 Признание ответственности СССР
01:00:45 Награждены за расстрел
01:03:15 Отказ в реабилитации
01:09:50 Выводы

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f1uVOh6TQ4s
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