Интервью редакции Аргументы Недели. Виктора Ефимов — Вячеслав Тимошенко.

Вячеслав Тимошенко — меценат, общественный деятель. Основатель спортивно-патриотического клуба самбо «Слава». Обладатель благодарности президента РФ В. В. Путина за пропаганду самбо в России и ряда других наград. Председатель попечительского совета всероссийской Премии для волонтёров «Сможем вместе победить». Идейный вдохновитель выпуска серии книг «Диалог поколений», представляющих собой беседы юных журналистов с ветеранами Великой Отечественной войны. Организатор массовых благотворительных праздников «Подарим детям мир спорта» и «Подарим детям мир знаний». Вице-президент Федерации зимнего плавания России. Организатор и участник уникального марафонского экологического заплыва «За чистый Байкал». В 2014 году в честь воссоединения Крыма с Россией переплыл Керченский пролив в обе стороны, преодолев дистанцию более 12 км. Ведущий специалист в области жизни без потребления (еды и воды). В этом состоянии пробежал 52 км при температуре +35 в тени, а также без потребления еды и воды переплыл Байкал. Ведущий эфиров о том, как жить без отравления себя продуктами и достигать огромных физических результатов.

00:00 Введение

00:57 Виктор Алексеевич Ефимов

02:48 Триединство человека

04:40 Вячеслав Тимошенко

09:27 Источник энергии

12:11 Физические возможности

14:59 Теория физиологии

15:58 Эфир и его влияние на организм

16:54 Личный опыт и осознанный путь

19:43 Питание и развитие

21:33 Патриотическое воспитание и информационный шум

24:19 Созидание и многообразие

29:00 Изменение цивилизационной общности

31:47 Рабство и комфорт

32:42 Осознание и ответственность

34:34 Борьба с вредными привычками

37:50 Управление информацией

42:29 Суверенитет и здоровье

44:19 Энергетическое питание

47:07 Питание и самоизлечение организма

48:58 Духовное развитие и питание

49:54 Автономное питание и долголетие

53:33 Личный опыт и развитие

55:23 Заключение и размышления

58:19 Благодарность и завершение

Соцсети Вячеслава Тимошенко: https://vk.com/id844298615

➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀

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➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Введение двух спикеров: Виктора Ефимова и Вячеслава Тимошенко, их достижения и тематика интервью.

2. Основные вопросы:

– Человек как микрокосмос, триединство тела, духа и души.

– Возможности человека в изменении физиологии, отказ от пищи и воды.

– Влияние духовного развития на физическое состояние и жизненные ресурсы.

3. Тимошенко делится своим опытом полного отказа от пищи и воды, утверждая, что человек может жить без традиционного питания, получая энергию из других источников.

4. Ефимов поддерживает идеи Тимошенко и акцентирует внимание на важности духовного развития и самоосознания человека.

5. Обсуждение значимости указа Президента России №809, направленного на патриотическое и нравственное воспитание.

6. Влияние информационного мусора на людей, важность борьбы с этим явлением через духовное развитие.

7. Обсуждение цивилизации, гармонии многообразия и необходимости уважения к различным подходам к жизни, включая альтернативные способы существования без пищи.

8. Важность отказа от вредных привычек (алкоголь, табак) как шаг к духовному и физическому оздоровлению общества.

9. Заключение с цитатами Державина и Пушкина, подчеркивающими связь человека с божественной природой и внутренним счастьем.

Вывод:

Интервью посвящено исследованию возможностей человеческого организма и духовного пути, отказу от привычных физиологических потребностей ради высшего самосознания. Спикеры обсуждают важность развития человека как части цивилизации и значимость духовного воспитания для будущего страны.