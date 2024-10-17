В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, как до нас дошли такие якобы сатирические понятия, как квадробика, фурри, чайлдфри и так далее. Действительно ли они так безобидны? Почему наши дети порой с лёгкостью поддаются деструктивному влиянию? И можем ли мы ожидать другого результата, если сегодня учителю некогда заниматься Человеком?..

Комментарий редакции

Темы выпуска:

1. Информационный шум и его влияние на общество.

2. Проблема растущей популярности субкультур (например, квадроберы) и отказа от человеческой природы.

3. Влияние транснациональных корпораций, которые продолжают работать в России и финансировать страны, поддерживающие Украину.

4. Критика западной пропаганды через фильмы, произведенные при участии российских компаний.

5. Осуждение движения Childfree и его пропаганды в России.

6. Влияние организаций, связанных с Западом, на разрушение семейных ценностей в России.

7. Проблемы в системе образования, в частности, избыточная бюрократия и потеря связи между учителями и учениками.

8. Опасность деструктивного контента в интернете, особенно среди молодежи.

9. Призыв к осознанию текущих проблем и недопущению повторения ошибок, приведших к краху в 1917 году.

Вывод: Выпуск подчеркивает негативное влияние западной идеологии, корпораций и субкультур на российское общество, а также критикует внутренние проблемы, такие как бюрократия в образовании и разрушение традиционных семейных ценностей.