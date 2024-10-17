БесогонТВ «”Что имеем, не храним, потерявши – плачем” (русская пословица)»
В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, как до нас дошли такие якобы сатирические понятия, как квадробика, фурри, чайлдфри и так далее. Действительно ли они так безобидны? Почему наши дети порой с лёгкостью поддаются деструктивному влиянию? И можем ли мы ожидать другого результата, если сегодня учителю некогда заниматься Человеком?..
Комментарий редакции
Темы выпуска:
1. Информационный шум и его влияние на общество.
2. Проблема растущей популярности субкультур (например, квадроберы) и отказа от человеческой природы.
3. Влияние транснациональных корпораций, которые продолжают работать в России и финансировать страны, поддерживающие Украину.
4. Критика западной пропаганды через фильмы, произведенные при участии российских компаний.
5. Осуждение движения Childfree и его пропаганды в России.
6. Влияние организаций, связанных с Западом, на разрушение семейных ценностей в России.
7. Проблемы в системе образования, в частности, избыточная бюрократия и потеря связи между учителями и учениками.
8. Опасность деструктивного контента в интернете, особенно среди молодежи.
9. Призыв к осознанию текущих проблем и недопущению повторения ошибок, приведших к краху в 1917 году.
Вывод: Выпуск подчеркивает негативное влияние западной идеологии, корпораций и субкультур на российское общество, а также критикует внутренние проблемы, такие как бюрократия в образовании и разрушение традиционных семейных ценностей.
Нам нужно осуждать фашизм который устраивают и насаждают нам. Михалков прав. Завтра квадроберы подрастут и станут голубыми трансцыститами. И я потом это тоже должен осуждать ? Как ?
Сегодня Израиль отвергает то что ООН создало государство Израиль и стреляет в ООН из танков в Ливане. Может быть это все таки главнее сегодня. Израиль не обращает внимания что нужно вернуть территории Палестины в 1967 год.
Может быть нужно говорить литературным вожакам что должен осуждать народ и как ?