Анатолий Солоницын о своей первой работе в кино (1966)
О первой работе в кино актера Анатолия Солоницына, сыгравшего главную роль в фильме “Андрей Рублев” режиссера Андрея Тарковского.
Фрагмент документального фильма “Три Андрея”.
ЦСДФ, По заказу Гостелерадио СССР, 1966 г.
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