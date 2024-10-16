Тайминг видео:

00:00 Введение и проблема деструктивного контента. Обсуждение отсутствия понятий "деструктивный контент" и "деструктивная идеология".

00:57 Примеры деструктивного контента. Про необходимость введения новых механизмов блокировки деструктивного контента.

02:11 Квадробинг.

04:21 Влияние алгоритмов соцсетей на поведение молодежи.

06:24 Проблемы мониторинга и блокировки контента

08:29 Мессенджеры и их опасность. Телеграм как легализованный даркнет.

11:00 Дискорд.

11:56 Цифровой суверенитет и безопасность.

13:01 Про необходимость безопасного мессенджера.

14:29 Изменения в ВК. Убрали галочку "безопасный поиск", стало заметно чище. Это заслуга всех родительских движений

17:09 Проблемы с фотографиями детей в школах.

19:43 Коммерческие интересы и капитализация ВК. Как Минпросвет обеспечивает их бизнес.

21:48 Про добровольное использование платформ, и уголовную ответственность за принуждение.

23:29 Проблемы с вовлечением школой в социальные сети. Сферум.

26:14 Коррупция и цифровые платформы.

28:46 Ювенальный бизнес и вмешательство в семью. Системы раннего выявления.

30:42 Взаимодействие ФГИС "Моя школа" с федеральным банком детей на усыновление.

32:30 Социальный рейтинг в школах. МЭШ.

34:45 Кибербуллинг.

36:57 Сомнительные ювенальные тесты в школах.

39:47 Низкая квалификация психологов. Уничтожение детской психиатрии.

43:18 Киберспорт в школах. Легализованное казино для детей.

46:06 Субкультура True Crime Community

49:30 Проблемы родительского контроля, иллюзиюэя защищенности.

51:28 Необходимость новой системы родительского контроля на базе ИИ.

52:42 Опасности искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в социальных сетях делает пользователей более зависимыми.

55:10 Проблемы внедрения искусственного интеллекта. Эти системы нельзя допускать в образование и социальную сферу.

57:12 Заключение и позитивные изменения.

Пример с социальной сетью ВКонтакте: большинство обсуждаемых картинок исчезли,

это результат совместных усилий родителей и общественных организаций.

58:12 Призыв к продолжению изменений.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В законодательстве РФ отсутствует понятие «деструктивный контент», что усложняет его блокировку.

2. Механизмы блокировки работают только на признанные экстремистские организации.

3. Множество субкультур, такие как фурри и квадроберы, потенциально опасны для детей и подростков, но не подпадают под экстремистские законы.

4. Проблема деструктивного контента связана с отсутствием защиты информационного суверенитета России.

5. Родители должны быть внимательнее к тому, что их дети смотрят и делают в интернете.

6. Платформы, такие как Telegram и Discord, не контролируются российскими правоохранительными органами, что делает их небезопасными для детей.

7. Использование социальных сетей, таких как ВКонтакте, в образовательных учреждениях опасно, так как они допускают доступ к деструктивному контенту.

8. В школах активно продвигают платформы, связанные с социальными сетями, что может втягивать детей в небезопасные интернет-сообщества.

9. Системы тестирования в школах могут собирать и хранить персональные данные детей, что представляет угрозу безопасности.

10. Родительские системы контроля часто не работают эффективно, создавая иллюзию безопасности.

11. Необходима разработка системы контроля на базе искусственного интеллекта для выявления деструктивного контента.

12. Введение искусственного интеллекта в социальную сферу может привести к злоупотреблениям и снятию ответственности с чиновников.

13. Психологи в школах часто имеют недостаточную квалификацию, и отсутствует профессия детского психиатра, что усложняет работу с детьми.

14. Киберспорт в школах — это средство коммерциализации, где вовлекают детей в зависимости от игр и азартные механики.

15. Субкультуры, такие как True Crime Community, романтизируют насилие и привлекают подростков, что приводит к реальным трагедиям.

16. Родители должны активно участвовать в защите детей от опасного контента, писать жалобы и добиваться изменений в системах образования и медиабезопасности.

Вывод: Проблема деструктивного контента требует комплексного подхода, начиная с законодательных изменений и усиления контроля над интернет-платформами. Родители и государство должны совместно работать над созданием безопасной информационной среды для детей.