Бог, желая человеку истинного, а не иллюзорного добра, не спешит исполнять наши прошения. Сколько обидных слов сказали люди по этому поводу в адрес Создателя! Сколько маловерных людей потеряли свою едва живую веру, когда их прошения не были исполнены! Между тем человеку полезно просить долго. Недаром сказано: «Долготерпите в молитвах». Длительность прошений испытывает степень желания. Нередко после усердной молитвы человек думает: «Надо ли мне это в действительности?» Молящийся дух ведь не только стучится в Небесные двери. Он еще и спускается в глубины сердца. Миновав поверхностные слои, те места, где живут привычные желания, человек сходит глубже, туда, где этих желаний может уже не оказаться. Там могут оказаться другие нужды и просьбы, более важные и не такие заметные на первый взгляд.

Жизнь была бы подобна кошмару, если бы человек тотчас получал от Бога всё, о чем попросит. Прельстившись, например, симпатичным личиком и попросивши: «Дай, Господи, мне ее в жены», — можно было бы потом всю жизнь мучиться с никуда негодной супругой. Если бы Господь нас ненавидел, Он непременно исполнял бы каждое наше желание и потом потирал бы руки, глядя на страдания глупого просителя. К счастью, всё не так. Но мы должны быть терпеливыми и внимательными; отрезать, отмерив семь раз; «познавать самого себя», по слову древнего философа, и вникай в себя и в учение (1Тим. 4:16), по слову апостола Павла.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Бог не спешит исполнять просьбы людей, желая им истинного блага

2. Длительное ожидание ответа на молитву полезно, так как:

– Проверяет искренность и силу желания

– Позволяет человеку глубже проанализировать свои истинные потребности

– Помогает понять, действительно ли нужно то, о чем просишь

3. Мгновенное исполнение всех желаний могло бы привести к негативным последствиям

4. Необходимы терпение и внимательность при обращении к Богу с просьбами

Вывод:

Автор подчеркивает, что кажущееся "неисполнение" молитв – это проявление Божьей мудрости и заботы о человеке. Промедление в получении просимого служит духовному росту человека, помогает ему лучше понять себя и свои истинные потребности. Поэтому верующим важно развивать терпение и внимательное отношение к своим желаниям, а не ожидать мгновенного исполнения всех просьб.

Расширенный вывод:

В духовной традиции существует глубокое понимание природы желаний и их отношения к божественной воле. Истинные христианские подвижники учат, что высшая мудрость заключается в полном подчинении своей воли божественному промыслу, следуя принципу "да будет воля Твоя, а не моя". Такой подход основан на понимании того, что человеческие желания по своей природе часто бывают ограничены эгоистическими побуждениями и непониманием истинного блага.

При этом традиция признаёт естественность мирских желаний для обычных людей, живущих в материальном мире. Сами по себе такие желания не являются злом, если они не приносят страдания другим. Однако важно понимать их преходящую природу и то, что даже исполнение самого заветного желания может нести в себе скрытые опасности и испытания. Так, в Махабхарате есть множество примеров, когда даже великие силы, полученные через аскезу и жертвоприношения, без истинной мудрости и понимания высшего закона (Дхармы) становятся не благословением, а проклятием.

Божественная мудрость проявляется в том, что человек не получает того, к чему он духовно не готов. Когда же желание исполняется, это становится не просто наградой, но и серьёзным испытанием – сможет ли человек правильно распорядиться полученным даром, направит ли его на служение высшей цели или же позволит ему стать источником гордыни и эгоизма. Неправильное использование даров может привести не только к их утрате, но и к серьёзным духовным падениям.

Таким образом, истинная мудрость заключается в постепенном преображении своих желаний от эгоистических к духовным, от личных к богоугодным. Даже имея мирские желания, человек должен стремиться посвящать их служению высшей цели, понимая, что любой дар – это прежде всего ответственность. В этом контексте промедление в исполнении желаний может быть проявлением божественной заботы, дающей время для духовного созревания и более глубокого понимания истинных потребностей души. Конечная цель такого пути – стать чистым проводником божественной воли, где личные желания растворяются в стремлении служить высшему благу.