Вологодские фантазии (1976)
Фрагмент документального фильма о старинном северном городе Вологде. Здесь все в сплетении, словно в кружеве, – устремленные ввысь белокаменные храмы и катающиеся лыжники, узоры деревянной резьбы и заснеженные ветви деревьев, звон колоколов и перестук коклюшек под руками мастериц, создающих новые вологодские фантазии…
Кировское телевидение, 1976 г.
#вологда #ВологодскоеКружево
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