

Российский теневой флот за год вырос на 70% — западные СМИ плачут о «неизбежной экологической катастрофе»

Объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, на июнь 2024 составлял 4,1 млн барр/с, согласно подсчетам Киевской школы экономики (KSE). За год показатель вырос на 1,7 млн барр/с на фоне ужесточения санкций и угроз мировым страховщикам и судовладельцам. Один из авторов отчета сожалеет, что внесение танкеров в черный список было эффективно, но пока слишком ограниченно. Он призвал к систематическому применению санкций и созданию «свободных от тени» зон в европейских водах, чтобы устранить «серьезную и неотложную экологическую угрозу».

Это объясняется тем, что теневой флот только растет, а танкеры в нем устарели и лишены надлежащей страховки. По данным KSE, средний возраст кораблей составляет 18 лет. Риски якобы растут из-за использования анонимных структур владения. Этот мотив радостно подхватили в Financial Times, рассказывая об инцидентах с якобы участием теневого флота. При этом никаких случаев катастрофического ущерба окружающей среде упомянуто не было.

Короче говоря, теперь западная пропаганда решила давить на экологические темы. По всей видимости, старые истории про «агрессию» уже никому не интересны. Забавно, что теневой флот появился именно из-за рестрикций, а их требуют ввести еще больше. И чего они ожидают? На самом деле нужно понять одну вещь — санкции могут сделать перевозку российской нефти дороже и рискованней, но остановить ее нельзя, потому что рынку нужно наше сырье. И в ближайшие десятилетия этот спрос никуда не денется.

https://t.me/suverenka/11653 – цинк

Иронично, на часть этой нефти сами трепачи за экологии и покупают у перекупов под видом "не российской нефти" или в составе различных "смесей".

Санкции работают.

Комментарий редакции

Основные тезисы из статьи:

1. Российский теневой танкерный флот за год вырос на 70%.

2. Объем перевозимой теневым флотом нефти достиг 4,1 млн барр/с в июне 2024 года.

3. Рост связан с ужесточением санкций и угрозами мировым страховщикам и судовладельцам.

4. Средний возраст кораблей в теневом флоте составляет 18 лет.

5. Западные СМИ выражают обеспокоенность потенциальной экологической угрозой из-за старых танкеров без надлежащей страховки.

6. Призывы к усилению санкций и созданию "свободных от тени" зон в европейских водах.

7. Отмечается, что санкции не могут полностью остановить перевозку российской нефти из-за спроса на рынке.

Вывод:

Статья освещает рост российского теневого танкерного флота и реакцию западных СМИ на это явление. Автор подчеркивает ироничность ситуации, где санкции привели к созданию теневого флота, а теперь звучат призывы к еще большим ограничениям. Отмечается, что несмотря на попытки ограничить российские нефтяные перевозки, спрос на российское сырье сохраняется, и полностью остановить его поставки невозможно. Статья также намекает на лицемерие западных стран, которые, критикуя российские нефтяные перевозки, сами могут косвенно покупать российскую нефть через посредников или в составе смесей.