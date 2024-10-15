Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 15 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово.
Кроме того за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер «Stryker» и два автомобиля.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Будивельное, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Павловка, Розсоши, Тростянец, Шалыгино, Черневое и Уланово.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожены четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, из них один БТР «Stryker» американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два автомобиля.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 23150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России