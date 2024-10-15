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Рост западных НКО в Армении перед майданом 2018 года

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Рост западных НКО в Армении перед майданом 2018 года

Интересная схема (https://t.me/ArmenianVendetta/41046). Взрывной рост НКО в Армении перед майданом 2018 года. Никогда такого не было и вот опять. Схожий взрывной рост наблюдался на Украине в 2012-2013 годах.

Если у вас в стране начинает резко расти кол-во НКО с западным финансированием – это к гос.перевороту.
Сокращение кол-ва действующих НКО с западным финансированием у вас в стране – повышает общую устойчивость государства.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9439936.html
Метки: армения, Запад, кавказ, манипуляция сознанием, нко, пашинян, подрывная деятельность, США
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