Рост западных НКО в Армении перед майданом 2018 года
Рост западных НКО в Армении перед майданом 2018 года
Интересная схема (https://t.me/ArmenianVendetta/41046). Взрывной рост НКО в Армении перед майданом 2018 года. Никогда такого не было и вот опять. Схожий взрывной рост наблюдался на Украине в 2012-2013 годах.
Если у вас в стране начинает резко расти кол-во НКО с западным финансированием – это к гос.перевороту.
Сокращение кол-ва действующих НКО с западным финансированием у вас в стране – повышает общую устойчивость государства.