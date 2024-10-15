Главная » Видео, История, Творчество

Мы – молодая гвардия. Праздник юности (1969)

28 0

Фильм из цикла “Мы – молодая гвардия” рассказывает о Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодежи и праздновании 50-летия ВЛКСМ.

ТО Экран, 1969 г.
Автор сценария – Геннадий Шпаликов
Автор сценария – Владимир Виноградов
Режиссер – Владимир Виноградов
Оператор – Игорь Ковригин
Оператор – Ю. Бородяев
Оператор – Юлий Чернятин
Оператор – Инна Корецкая
Оператор – Евгений Анисимов
Оператор – Александр Савин
Оператор – Виктор Бабаев
Оператор – Моисей Сегаль

#МыМолодаяГвардия #ПраздникЮности #влксм


Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZCpLRm1GrPw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зазнобин Владимир Михайлович (окончание)
Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2015
Бэкграунд, выпуск-308 за 15 июня 2013
Лукавая прослойка

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru