Мы – молодая гвардия. Праздник юности (1969)
Фильм из цикла “Мы – молодая гвардия” рассказывает о Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодежи и праздновании 50-летия ВЛКСМ.
ТО Экран, 1969 г.
Автор сценария – Геннадий Шпаликов
Автор сценария – Владимир Виноградов
Режиссер – Владимир Виноградов
Оператор – Игорь Ковригин
Оператор – Ю. Бородяев
Оператор – Юлий Чернятин
Оператор – Инна Корецкая
Оператор – Евгений Анисимов
Оператор – Александр Савин
Оператор – Виктор Бабаев
Оператор – Моисей Сегаль
#МыМолодаяГвардия #ПраздникЮности #влксм
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