Иллюстрация к статье, изображающая момент, когда ракеты «Ангара» и ядерные буксиры «Зевс» направляются к астероиду Апофис, чтобы изменить его траекторию.

Введение

Астероид Апофис — космический объект, привлёкший внимание учёных всего мира своей потенциальной угрозой для Земли. В 2029 году этот гигант диаметром 350 метров пролетит между Землёй и орбитой Луны, и, по некоторым прогнозам, в 2036 году может вернуться с вероятностью 50% упасть на нашу планету, а именно на территорию Сибири. В случае такого столкновения последствия могут быть катастрофическими, и человечество уже готовит планы по предотвращению возможной катастрофы.

Россия возглавляет мировую инициативу по изменению орбиты астероида. Стратегия заключается в воздействии на Апофис во время его первого сближения с Землёй в 2029 году, чтобы предотвратить возможность его возвращения в 2036-м. Одним из главных инструментов в этой миссии станет использование тяжёлых ракетоносителей и космических буксиров с ядерными установками.

Программа ракет «Ангара»

Основным техническим решением в российской программе против Апофиса станет использование тяжёлых ракетоносителей «Ангара». Эти ракеты отличаются модульной конструкцией, что позволяет их быстро собирать и запускать в большом количестве. Для этой миссии важно, что к моменту сближения с астероидом будет подготовлено значительное количество ракет для серии запусков.

Ракеты «Ангара» работают на жидком кислороде и водороде, которые будут добываться из морской воды. Этот процесс требует огромного количества энергии, что станет возможным благодаря строительству одного из крупнейших энергетических объектов в мире — Пенжинской приливной электростанции.

Пенжинская приливная электростанция — источник энергии для миссии

Для обеспечения ракет топливом Россия возводит Пенжинскую приливную электростанцию в Охотском море. Этот колоссальный проект должен быть завершён к 2026 году и станет ключевым элементом в российской программе. Электростанция сможет производить свыше 100 ГВт·ч электроэнергии, что эквивалентно 40% всей энергосистемы России и более 25 современных атомных электростанций.

Основное предназначение этой энергии — добыча жидкого кислорода и водорода из воды с помощью электродиализа. Этот процесс необходим для обеспечения ракет «Ангара» топливом, на котором они будут доставлять на орбиту необходимые компоненты для миссии по изменению траектории астероида Апофис.

Ядерные буксиры «Зевс» и их роль в спасении планеты

Космические ядерные буксиры «Зевс» — это ещё одна важная разработка в рамках программы предотвращения удара Апофиса. Эти буксиры будут доставлены на орбиту ракетами «Ангара» и сыграют ключевую роль в изменении орбиты астероида.

Ядерный буксир оснащён ядерной энергоустановкой, что позволяет ему работать длительное время в космосе и выполнять сложные задачи по коррекции орбит небесных тел. Основная цель этих буксиров — оттянуть Апофис на безопасную траекторию, когда астероид пролетит мимо Земли в 2029 году, тем самым исключив возможность его возвращения в 2036 году.

Глобальная задача и международное сотрудничество

Хотя Россия играет ведущую роль в предотвращении угрозы Апофиса, такая миссия требует международного сотрудничества. Возможно, в будущих планах Россия будет работать вместе с другими космическими агентствами и странами, которые также заинтересованы в спасении планеты от возможной катастрофы.

Технологии, которые будут задействованы в этой миссии, могут оказать влияние на будущее исследования космоса и защиту Земли от других потенциальных угроз из космоса. Предстоящий полёт Апофиса — это не только вызов, но и возможность для человечества продемонстрировать своё единство и готовность защищать планету.

Заключение

Миссия по предотвращению удара астероида Апофис, стартующая в 2029 году, — это амбициозный план, включающий сложные технические и научные решения. С помощью тяжёлых ракетоносителей «Ангара», ядерных буксиров «Зевс» и огромной энергетической мощности Пенжинской приливной электростанции Россия и весь мир имеют шанс предотвратить катастрофу, которая может наступить в 2036 году.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Астероид Апофис представляет потенциальную угрозу для Земли, особенно при его сближении в 2029 и возможном возвращении в 2036 году.

2. Россия планирует миссию по изменению траектории астероида, используя тяжёлые ракеты «Ангара» и ядерные буксиры «Зевс».

3. Для заправки ракет будет построена Пенжинская приливная электростанция, которая обеспечит топливом для миссии.

4. Ядерные буксиры должны скорректировать орбиту Апофиса при его пролёте в 2029 году, предотвращая возвращение в 2036 году.

5. Миссия рассматривается как важный шаг в защите планеты и требует международного сотрудничества.

Вывод:

Автор статьи представляет фантастический рассказ о борьбе с астероидом Апофис, который напоминает идеи, обсуждавшиеся ещё в 2006 году в журнале «Популярная механика». Уже тогда поднимался вопрос угрозы от Апофиса и возможностей её предотвращения. Однако современные данные указывают на то, что вероятность столкновения Апофиса с Землёй сведена к нулю, и подобных миссий на данный момент не существует.