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ШКОЛЬНИКОВ про геостратегию Путина, красные линии и ядерную эскалацию, новую элиту и будущее России

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Новое интервью с российским политологом и геостратегом Андреем Школьниковым на Метаметрике!

Как геостратегия Владимира Путина ускоряет процесс распада глобального мира? Какие ошибки в отношении России допустил Запад? Чем закончится заигрывание США и их сателлитов с российскими «красными линиями»: нас ждет новый виток ядерной эскалации?

Обсудили, как новая военная элита повлияет на будущее России в ближайшие годы. Как пассионарность российского общества и национализация элит уже сейчас трансформируют политическое пространство страны?

Таймкоды:
00:00 Геополитический старт
00:25 Андрей Школьников в студии
01:15 Новая книга о будущих войнах и катастрофах
03:09 Ядерная эскалация сквозь призму моделирования
09:37 «Красные линии» и «лестница эскалации»
13:08 «Мы не определяющий фактор для мира»
17:50 Самые значимые мировые тренды
22:05 Войны за пространство, за коммуникации и за умы
23:03 Национализация элит идет полным ходом
26:20 Президент решился включать ветеранов в элиту
30:38 Реформы в Минобороны: страна готовилась к войне
34:15 Время работает на Россию
36:24 Мы создадим свой эмиссионный центр
41:34 «Гиперзвук» хуситов и «расползание технологий»
43:21 «Пакостей можно сделать много»
49:40 Надо бить по будущему, а не по настоящему
50:43 Не нужно озвучивать, куда можно ударить Россию
53:50 Запад просчитался в полковнике Путине
56:00 Мы проиграли газовую войну
58:56 Вменяемых элит на Западе нет
1:02:12 Отсутствие пассионарности обнуляет все
1:04:38 Люди вернутся с фронта и будут наводить порядок
1:11:24 Обращение Андрея Школьникова
1:16:37 Финал интервью
1:17:03 Заставка

Андрей Школьников:
YouTube – https://www.youtube.com/@geostrategrus
Telegram – https://t.me/geostrategrus
Дзен – https://dzen.ru/geostrategrus
ВКонтакте – https://vk.com/shkolnikov_au
RuTube – https://rutube.ru/u/geostrategrus/
Официальный сайт – https://shkolnikov.info/

Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

#андрейшкольников #школьников #путин #война #россия #новаяэлита #политика #метаметрика #metametrica

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J0IankgrKCc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1696 1388
    Valeriy Bondarik 14 мин. назад

      ,..,P R I V E T,..,

      …а О Главном – об Идеологии и Конституции – МОЛЧЁК…
      …Нет СВОЕЙ Идеологии И “конституция-рф” ЧУЖАЯ…
      …вот так и “живёт” – Россия “С В О Б О Д Н А Я”!!!

      :-( Никто НЕ-спорит – ЕСТЬ Достижения!
      :-( но ЧУЖИЕ “рулят” страной – ЕСТЬ такое Мнение…
      ………………………..

      - Валерий Бондарик.
      - Эдмонтон. Канада. 14-10-24

      P.S. ТОЛЬКО,п-ста – БЕЗ “патриотического_ВИЗГА”…..

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