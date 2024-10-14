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Новое интервью с российским политологом и геостратегом Андреем Школьниковым на Метаметрике!

Как геостратегия Владимира Путина ускоряет процесс распада глобального мира? Какие ошибки в отношении России допустил Запад? Чем закончится заигрывание США и их сателлитов с российскими «красными линиями»: нас ждет новый виток ядерной эскалации?

Обсудили, как новая военная элита повлияет на будущее России в ближайшие годы. Как пассионарность российского общества и национализация элит уже сейчас трансформируют политическое пространство страны?

Таймкоды:

00:00 Геополитический старт

00:25 Андрей Школьников в студии

01:15 Новая книга о будущих войнах и катастрофах

03:09 Ядерная эскалация сквозь призму моделирования

09:37 «Красные линии» и «лестница эскалации»

13:08 «Мы не определяющий фактор для мира»

17:50 Самые значимые мировые тренды

22:05 Войны за пространство, за коммуникации и за умы

23:03 Национализация элит идет полным ходом

26:20 Президент решился включать ветеранов в элиту

30:38 Реформы в Минобороны: страна готовилась к войне

34:15 Время работает на Россию

36:24 Мы создадим свой эмиссионный центр

41:34 «Гиперзвук» хуситов и «расползание технологий»

43:21 «Пакостей можно сделать много»

49:40 Надо бить по будущему, а не по настоящему

50:43 Не нужно озвучивать, куда можно ударить Россию

53:50 Запад просчитался в полковнике Путине

56:00 Мы проиграли газовую войну

58:56 Вменяемых элит на Западе нет

1:02:12 Отсутствие пассионарности обнуляет все

1:04:38 Люди вернутся с фронта и будут наводить порядок

1:11:24 Обращение Андрея Школьникова

1:16:37 Финал интервью

1:17:03 Заставка

Андрей Школьников:

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Никита Данюк:

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