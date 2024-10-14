Ответы на вопросы 14.10. Отец Андрей Ткачёв
Теперь больше видео отца Андрея на Яндекс: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Комментарий редакции
Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:
1. О праздности: Как справляться с праздностью, и как она влияет на духовную жизнь.
2. Работа и молитва: Необходимость работы для поддержания психического здоровья и роль умственной работы через молитву.
3. Закон и грех: Как закон делает грех явным, но не лечит его, и почему важна благодать Божия для спасения.
4. Имя и его значение: Важность имён в православии и как они связаны с судьбой человека.
5. Воспитание детей: Как правильно воспитывать детей, особенно усыновленных, и как справляться с трудностями в этом процессе.
6. Осуждение других: Как правильно реагировать на осуждение других людей и не участвовать в осуждении.
7. Молитва за усопших: Значение молитв за покойников и возможность изменения их судьбы до Страшного Суда.
Вывод:
Отец Андрей акцентирует внимание на важности духовной работы, молитвы и терпения. Он подчёркивает, что как бы ни были трудны обстоятельства, нужно работать над собой, молиться, избегать осуждения и воспитывать детей с любовью и пониманием. Важна также молитва за усопших, ведь до Страшного суда мы можем надеяться на милосердие Бога.
,..,prrrivet,..,
…ну и вот ОППять товарИЩИ – начал “оКОРМлять=Внушать”…
…ФАКТически ОДНО-и-ТОЖЕ – он Продолжает КАМЛАТЬ…
…ГЛАВНОЕ чтобы “ОКОРМЛЁННЫХ” – ему НЕ потерять…
…молиться-должна_и_ВЕРИТЬ – “окормлённая-рать”…
…миссию поРАБощения ВЕРАЮ – ОН продолжает Выполнять…
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:-)С В Е Т С К У Ю жизнь – нужно в стране вОЗРОЖДАТЬ!!!
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- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон. Канада. 14-10-24