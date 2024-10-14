Александр Артамонов о Владимире Путине
Военный эксперт Александр Артамонов рассказывает, что Владимир Путин сделал для России.
Ведущий: Илья Бокатов
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Владимир Путин принял страну с разрушенной армией в конце 1990-х годов.
2. За время правления Путина произошло значительное укрепление и модернизация российской армии.
3. Ключевые этапы укрепления армии:
– Победа над террористами на Кавказе
– Защита Южной Осетии в 2008 году
– Операция в Сирии
– Специальная военная операция на Украине
4. Повысился престиж военной службы, улучшилось материальное обеспечение военнослужащих.
5. Россия разработала передовые виды вооружений, которых нет у других стран (гиперзвуковое оружие, атомные подводные лодки нового поколения и др.)
6. Современная российская армия, по мнению эксперта, превосходит советскую армию 1980-х годов по боевому духу и техническому оснащению.
7. Возросло международное влияние России, многие страны стремятся перенять опыт российской армии.
Вывод:
Эксперт отмечает положительные результаты деятельности Владимира Путина по укреплению вооруженных сил России. По его мнению, за время правления Путина произошло кардинальное преобразование российской армии из слабой и деморализованной в конце 1990-х годов в одну из сильнейших и технологически передовых армий мира. Эксперт подчеркивает личную роль Путина в этих преобразованиях и считает, что нынешнее состояние армии является одним из главных достижений его правления.