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Александр Артамонов о Владимире Путине

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Военный эксперт Александр Артамонов рассказывает, что Владимир Путин сделал для России.

Ведущий: Илья Бокатов

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#АлександрАртамонов #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Владимир Путин принял страну с разрушенной армией в конце 1990-х годов.

2. За время правления Путина произошло значительное укрепление и модернизация российской армии.

3. Ключевые этапы укрепления армии:
   – Победа над террористами на Кавказе
   – Защита Южной Осетии в 2008 году
   – Операция в Сирии
   – Специальная военная операция на Украине

4. Повысился престиж военной службы, улучшилось материальное обеспечение военнослужащих.

5. Россия разработала передовые виды вооружений, которых нет у других стран (гиперзвуковое оружие, атомные подводные лодки нового поколения и др.)

6. Современная российская армия, по мнению эксперта, превосходит советскую армию 1980-х годов по боевому духу и техническому оснащению.

7. Возросло международное влияние России, многие страны стремятся перенять опыт российской армии.

Вывод:

Эксперт отмечает положительные результаты деятельности Владимира Путина по укреплению вооруженных сил России. По его мнению, за время правления Путина произошло кардинальное преобразование российской армии из слабой и деморализованной в конце 1990-х годов в одну из сильнейших и технологически передовых армий мира. Эксперт подчеркивает личную роль Путина в этих преобразованиях и считает, что нынешнее состояние армии является одним из главных достижений его правления.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y1BW2dNcgII
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