Только Россия, США и Япония умеют это. Наша микроэлектроника получила второй шанс
В России созданы первые лазеры для производства микроэлектроники, и наша страна стала третьей в мире, освоившей данный процесс. Какие микросхемы мы теперь сможем выпускать, в чём мы пока отстаём и как навёрстываем упущенное, а также о новом герое недели расскажем, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.
Видео «Россия удивляет! Плазменный буксир на ядерной тяге. Показываем ход работы»: https://youtu.be/PzMEdILxVkE?si=A57MrWm-c9EQlB7Q
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Разработка первых российских лазеров для производства микроэлектроники
2. Краткая сводка позитивных новостей в различных отраслях промышленности
3. История и текущее состояние микроэлектронной промышленности в России
4. Восстановление производственных мощностей и кооперационных связей на территории бывшего СССР
5. Планы по развитию отечественного производства полупроводников
6. История спасения подростка Александром Ждановым в Калининграде
Вывод:
Выпуск демонстрирует значительный прогресс России в области высокотехнологичного производства, особенно в сфере микроэлектроники. Несмотря на серьезное отставание от мировых лидеров и последствия распада СССР, страна активно работает над восстановлением и развитием стратегически важных отраслей. Создание отечественных лазеров для производства микросхем является важным шагом к технологической независимости.
Текст подчеркивает важность возрождения промышленных связей между бывшими советскими республиками и необходимость долгосрочного планирования для достижения успеха в высокотехнологичных отраслях. Хотя Россия пока не может конкурировать с передовыми технологиями производства чипов, она движется в правильном направлении, создавая основу для будущего развития.
Включение истории о спасении подростка добавляет человеческое измерение к техническому повествованию, подчеркивая важность знаний и готовности помочь в критических ситуациях.
,..,pRRRivet,..,
Ну вот ОППять – Вы начали о Достижениях ВЕЩАТЬ!
* однако МАССЫ читающих – НЕ спешат -
комментировать = РОТ ОТКРЫВАТЬ…
…ЧТО-то ПРОДОЛЖАЕТ – их УДЕРЖИВАТЬ…
…Народ явно ПРОДОЛЖАЕТ – Вас ИГНОРировать…
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наверное НЕ интересны Ваши Достижения – ЕСТЬ такое Мнение…
* хотя ЗА РАЗНОЕ – Страна Заслуживает У В А Ж Е Н И Я !!!
Достижения ВПЕЧАТЛЯЮТ,что Нужно ПРИЗНАТЬ…
однако люди ПРОДОЛЖАЮТ – упорно МОЛЧАТЬ…
ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ – Элементарно проКОММЕНТИРОВАТЬ…
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* не ПОТОМУ-ли,что ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА -
НАЧАЛА ВСЁ в России – КОНТРОЛИРОВАТЬ…..
Элементарную Правду – ЗАПРЕЩАЮТ вещать…
…ЗА Правду могут – АРЕСТовать и НАКАЗАТЬ! :-(
:-( Кому нужны достижения,
если Говорить БОИТСЯ – в стране НАСЕЛЕНИЕ…
КТО откроет рот,ТОТ – “по–ЭТАПУ–пОЙдёт”…
* вот и МОЛЧИТ – “СВОБОДНЫЙ” в стране Народ…
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- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон. Канада, 13-10-24
Валерий, помни про “Бритву Оккама”. Не усложняй:-)
Хорошие новости – что тут добавить? Свои пять копеек?