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Только Россия, США и Япония умеют это. Наша микроэлектроника получила второй шанс

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В России созданы первые лазеры для производства микроэлектроники, и наша страна стала третьей в мире, освоившей данный процесс. Какие микросхемы мы теперь сможем выпускать, в чём мы пока отстаём и как навёрстываем упущенное, а также о новом герое недели расскажем, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.

Видео «Россия удивляет! Плазменный буксир на ядерной тяге. Показываем ход работы»: https://youtu.be/PzMEdILxVkE?si=A57MrWm-c9EQlB7Q

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Разработка первых российских лазеров для производства микроэлектроники
2. Краткая сводка позитивных новостей в различных отраслях промышленности
3. История и текущее состояние микроэлектронной промышленности в России
4. Восстановление производственных мощностей и кооперационных связей на территории бывшего СССР
5. Планы по развитию отечественного производства полупроводников
6. История спасения подростка Александром Ждановым в Калининграде

Вывод:
Выпуск демонстрирует значительный прогресс России в области высокотехнологичного производства, особенно в сфере микроэлектроники. Несмотря на серьезное отставание от мировых лидеров и последствия распада СССР, страна активно работает над восстановлением и развитием стратегически важных отраслей. Создание отечественных лазеров для производства микросхем является важным шагом к технологической независимости.

Текст подчеркивает важность возрождения промышленных связей между бывшими советскими республиками и необходимость долгосрочного планирования для достижения успеха в высокотехнологичных отраслях. Хотя Россия пока не может конкурировать с передовыми технологиями производства чипов, она движется в правильном направлении, создавая основу для будущего развития.

Включение истории о спасении подростка добавляет человеческое измерение к техническому повествованию, подчеркивая важность знаний и готовности помочь в критических ситуациях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CdR8jJ-FmiQ
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1696 1388
    Valeriy Bondarik 24 мин. назад

      ,..,pRRRivet,..,

      Ну вот ОППять – Вы начали о Достижениях ВЕЩАТЬ!
      * однако МАССЫ читающих – НЕ спешат -
      комментировать = РОТ ОТКРЫВАТЬ…
      …ЧТО-то ПРОДОЛЖАЕТ – их УДЕРЖИВАТЬ…
      …Народ явно ПРОДОЛЖАЕТ – Вас ИГНОРировать…
      ——————————————-

      наверное НЕ интересны Ваши Достижения – ЕСТЬ такое Мнение…
      * хотя ЗА РАЗНОЕ – Страна Заслуживает У В А Ж Е Н И Я !!!

      Достижения ВПЕЧАТЛЯЮТ,что Нужно ПРИЗНАТЬ…
      однако люди ПРОДОЛЖАЮТ – упорно МОЛЧАТЬ…
      ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ – Элементарно проКОММЕНТИРОВАТЬ…
      ……………………………………….

      * не ПОТОМУ-ли,что ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА -
      НАЧАЛА ВСЁ в России – КОНТРОЛИРОВАТЬ…..
      Элементарную Правду – ЗАПРЕЩАЮТ вещать…
      …ЗА Правду могут – АРЕСТовать и НАКАЗАТЬ! :-(

      :-( Кому нужны достижения,
      если Говорить БОИТСЯ – в стране НАСЕЛЕНИЕ…
      КТО откроет рот,ТОТ – “по–ЭТАПУ–пОЙдёт”…
      * вот и МОЛЧИТ – “СВОБОДНЫЙ” в стране Народ…
      ——————————————-

      - Валерий Бондарик.
      - Эдмонтон. Канада, 13-10-24

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