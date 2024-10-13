Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.



Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово.



Кроме того за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь.

В результате ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.



Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.



Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль.



За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка «Leopard» немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22600 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России