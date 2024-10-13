Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы Харьковской области и Катериновка Сумской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину «Козак», 12 пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Также уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боепрпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск Донецкой Народной Республики.

Отразили 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты.

Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США и «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной, 152-й егерской бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 39-й бригады береговой обороны, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада военного имущества.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33580 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18619 танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16106 орудий полевой артиллерии и минометов, 27230 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России