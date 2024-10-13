Расстрелы детей в Газе



Я работал травматологом в Газе с 25 марта по 8 апреля. Я был волонтером на Украине и Гаити, и я вырос во Флинте, штат Мичиган. Я видел насилие и работал в зонах конфликта. Но из многих вещей, которые выделялись в работе в больнице в Газе, одна меня зацепила: почти каждый день, когда я был там, я видел нового маленького ребенка, которого застрелили в голову или грудь, практически все из которых потом умерли. Всего тринадцать.

В то время я предположил, что это работа какого-то особенно садистского солдата, находящегося неподалёку. Но вернувшись домой, я встретил врача скорой помощи, который работал в другой больнице в Газе за два месяца до меня. «Я не мог поверить, сколько детей я видел с выстрелами в голову», — сказал я ему. К моему удивлению, он ответил: «Да, я тоже. Каждый день».

Огромный объем информации о масштабах разрушений в Газе был получен из спутниковых данных , гуманитарных организаций и Министерства здравоохранения Газы . Однако Израиль не допускает журналистов или следователей по правам человека в Газу, за исключением очень небольшого числа встроенных репортажных поездок с израильскими военными, а истории палестинских журналистов в Газе не были достаточно широко прочитаны, несмотря на невероятные риски, на которые они идут, освещая события там.

Но есть группа независимых наблюдателей, которые наблюдали эту войну с места событий, день за днем: добровольцы-медики.

Благодаря личным контактам в медицинском сообществе и большому количеству поисков в Интернете мне удалось связаться с американскими работниками здравоохранения, которые служили в Газе с 7 октября 2023 года. Многие из них имеют семейные или религиозные связи с Ближним Востоком. Другие, как и я, не имеют, но чувствовали себя обязанными добровольно работать в Газе по разным причинам.

Используя вопросы, основанные на моих собственных наблюдениях и разговорах с коллегами-врачами и медсестрами, я работал с Times Opinion, чтобы опросить 65 работников здравоохранения о том, что они видели в Газе. Пятьдесят семь, включая меня, были готовы поделиться своим опытом официально. Остальные восемь участвовали анонимно, либо потому, что у них есть родственники в Газе или на Западном берегу, либо потому, что они опасаются мести на рабочем месте.

Вот что мы увидели.

44 врача, медсестры и фельдшера видели многочисленные случаи, когда в секторе Газа дети младшего возраста были убиты выстрелами в голову или грудь.

Доктор Мохамад Расул Абу-Нувар

Врач общей практики, бариатрический хирург и хирург передней кишки, 36 лет, Питтсбург, Пенсильвания.

« Однажды ночью в отделении неотложной помощи в течение четырех часов я осмотрел шестерых детей в возрасте от 5 до 12 лет, у всех из которых были одиночные огнестрельные ранения в череп » .

Нина Нг

Медсестра неотложной помощи, 37 лет, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

« Пациентов-детей с огнестрельными ранениями лечили на полу, часто они истекали кровью на полу больницы из-за нехватки места, оборудования, персонала и поддержки. Многие умирали напрасно » .

Доктор Марк Перлмуттер

Ортопед и хирург-кисть, 69 лет, Роки-Маунт, Северная Каролина

« Я видел нескольких детей, раненных высокоскоростными пулями в голову и грудь » .

Доктор Ирфан Галария

Пластический и реконструктивный хирург, 48 лет, Шантильи, Вирджиния.

« Наша команда оказывала помощь примерно четырем или пяти детям в возрасте от 5 до 8 лет, которые были ранены одиночными выстрелами в голову. Все они поступили в отделение неотложной помощи в одно и то же время. Все они умерли » .

Рания Афанех

Фельдшер, 23 года, Саванна, Джорджия.

« Я увидел ребенка, которому выстрелили в челюсть. Никакая другая часть его тела не пострадала. Он был в полном сознании и осознавал, что происходит. Он смотрел на меня, пока захлебывался собственной кровью, которую я пытался отсосать сломанным отсосом » .

Доктор Хаваджа Икрам

Хирург-ортопед, 53 года, Даллас, Техас

« Однажды, находясь в отделении неотложной помощи, я увидел трехлетнего и пятилетнего ребенка, у каждого из которых было по одному пулевому отверстию в голове. Когда их спросили, что случилось, их отец и брат сказали, что им сообщили, что Израиль отступает из Хан-Юниса. Поэтому они вернулись, чтобы посмотреть, не осталось ли что-нибудь от их дома. По их словам, там ждал снайпер, который застрелил обоих детей » .

Доктор Ахлия Каттан

Анестезиолог и врач интенсивной терапии, 37 лет, Коста-Меса, Калифорния.

« Я увидел 18-месячную девочку с огнестрельным ранением в голову » .

https://www.nytimes.com/interactive/2024/10/09/opinion/gaza-doctor-interviews.html?searchResultPosition=1 – цинк

Для миропорядка основанного на правилах массовые целенаправлленные убийства детей это норма.

Стоить также отметить,, что эти военные преступления Израиля осуществляются при поддержке США, которые потратили на поддержку геноцида в Секторе Газа несколько десятков миллиардов долларов.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Автор статьи работал травматологом в Газе с 25 марта по 8 апреля и наблюдал, как ежедневно поступали дети с огнестрельными ранениями.

2. За короткий период автор зафиксировал 13 случаев детей, убитых выстрелами в голову или грудь, с высокой вероятностью их смерти.

3. Врачи, работавшие в Газе, подтвердили, что они тоже сталкивались с множеством случаев детских смертей от огнестрельных ранений.

4. Израиль не допускает независимых журналистов и следователей по правам человека в Газу, что ограничивает возможность получения объективной информации о происходящем.

5. Группа американских медицинских работников провела опрос, в котором 65 специалистов поделились своими наблюдениями. 57 из них готовы были рассказать о своем опыте.

6. 44 врача и медсестры сообщили о множественных случаях убийств детей с огнестрельными ранениями.

7. Местные и международные организации не могут адекватно реагировать на гуманитарные проблемы из-за ограничений на доступ.

8. В статье подчеркивается, что массовые целенаправленные убийства детей стали нормой в контексте военных действий, поддерживаемых США.

Вывод:

Статья демонстрирует ужасающее состояние дел в Газе, где целенаправленные убийства детей стали обыденностью, что вызывает глубокое беспокойство о гуманитарной ситуации и необходимости привлечения внимания международного сообщества к этому кризису. Поддержка США в виде финансовых вливаний только усугубляет трагедию, ставя под сомнение моральные принципы, на которых основано современное общество.