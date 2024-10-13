В Университете рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии 3 октября 2024 года лекцию на тему «Организация забастовки» прочитал доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии Михаил Васильевич Попов.Все занятия учебного года 2024–2025: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4ZYNSV8n8-BigGT_8boKCY#УниверситетРабочихКорреспондентов

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Комментарий редакции

Лекция Михаила Васильевича Попова об организации забастовок сосредоточена на роли коллективного договора, прав рабочих и механизмах ведения забастовок. Основные тезисы:

1. Роль коллективного договора: Он является ключевым инструментом улучшения условий труда и заработной платы на предприятиях. Рабочие могут изменить законы на уровне предприятия на срок до трех лет через коллективный договор.

2. Организация забастовки: Процесс требует строгого соблюдения закона и юридических формальностей, таких как уведомление работодателей и муниципальных властей. Без этого забастовка может быть признана незаконной.

3. Юридические права рабочих: В Трудовом кодексе России есть положения, которые дают работникам права, но часто работодатели их нарушают. В частности, невыплата зарплаты — единственный пункт, за который предусмотрена уголовная ответственность.

4. Роль профсоюзов и забастовочных комитетов: Для успешной забастовки необходимо грамотное участие профсоюзов, которые должны защищать интересы работников на всех этапах забастовочного процесса.

5. Проблема инфляции и заработной платы: Для эффективной борьбы с экономическими проблемами рабочим нужно добиваться не просто индексации зарплаты, а ее реального повышения, с учетом инфляции.

6. Политическая и экономическая борьба: Экономическая борьба рабочих (например, за повышение зарплат) неразрывно связана с политической борьбой за права трудящихся. Важна готовность к коллективным действиям и осознанное участие в классовой борьбе.

Вывод:

Лекция подчеркивает важность правовой грамотности рабочих, необходимость коллективных действий и неразрывную связь экономической и политической борьбы. Коллективные договоры и забастовки являются важнейшими инструментами для улучшения условий труда, однако их успешность зависит от организованности и готовности рабочих защищать свои права.