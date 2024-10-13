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1962. Американец в Москве

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01. Номер в гостинице «Южная»
01. Номер в гостинице «Южная»

02. Номер в гостинице «Южная».jpg

03. Вид на юго-запад с балкона гостиницы «Южная».jpg
03. Вид на юго-запад с балкона гостиницы «Южная».

04. Вид на северо-восток – внутренний двор гостиницы «Южная».jpg
04. Вид на северо-восток – внутренний двор гостиницы «Южная»

05. Вид на улицу перед гостиницей «Украина»..jpg
05. Вид на улицу перед гостиницей «Украина»

06. Кремль.jpg
06. Кремль

07. Кремль. Кутафья и Троицкая башни.jpg
07. Кремль. Кутафья и Троицкая башни

08. Кремль. Троицкая башня.jpg
08. Кремль. Троицкая башня

09. Кремль. Ивановская площадь.jpg
09. Кремль. Ивановская площадь

10. Кремль. Арсенал.jpg
10. Кремль. Арсенал

11. Кремль. Царь-колокол.jpg
11. Кремль. Царь-колокол

12. Кремль. Царь-пушка.jpg
12. Кремль. Царь-пушка

13. Кремль. Церковь Двенадцати Апостолов.jpg
13. Кремль. Церковь Двенадцати Апостолов.

14. Кремль. Успенская звонница и колокольня Ивана Великого.jpg
14. Кремль. Успенская звонница и колокольня Ивана Великого

15. Кремль. Успенский собор. Южный портал.jpg
15. Кремль. Успенский собор. Южный портал

16. Кремлевский дворец съездов.jpg
16. Кремлевский дворец съездов

17. Кремлевский дворец съездов.jpg

18. Кремлёвской дворец съездов.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/10001319.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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