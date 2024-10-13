1962. Американец в Москве
01. Номер в гостинице «Южная»
03. Вид на юго-запад с балкона гостиницы «Южная».
04. Вид на северо-восток – внутренний двор гостиницы «Южная»
05. Вид на улицу перед гостиницей «Украина»
06. Кремль
07. Кремль. Кутафья и Троицкая башни
08. Кремль. Троицкая башня
09. Кремль. Ивановская площадь
10. Кремль. Арсенал
11. Кремль. Царь-колокол
12. Кремль. Царь-пушка
13. Кремль. Церковь Двенадцати Апостолов.
14. Кремль. Успенская звонница и колокольня Ивана Великого
15. Кремль. Успенский собор. Южный портал
16. Кремлевский дворец съездов