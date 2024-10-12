Развилки государственной медицины, или Здравоохранение как система | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым о развитии медицины в постсоветский период, социальных обязательствах государства и практических решениях в сфере здравоохранения.
Ведущий: Максим Романычев
Ссылка на книгу «Украина на перепутье»: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/06/Ukraina_na_perepute_Zapiski_premer-ministra.pdf&ved=2ahUKEwibgvyU0oaJAxUaPxAIHZ-6L_cQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw1gVLxd8XoJLbWjrNjHgcOu
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Комментарий редакции
Основные тезисы из беседы о системе здравоохранения:
1. В СССР была условно бесплатная медицина, доступная всем гражданам.
2. После распада СССР система здравоохранения менялась, появились частные клиники и страховая медицина.
3. При Азарове была разработана программа модернизации медицинских учреждений и развития отечественной фармацевтической промышленности.
4. Большое внимание уделялось повышению качества лекарств и контролю их стоимости.
5. Были созданы новые амбулатории, перинатальные центры, модернизированы роддома.
6. Развивалось международное сотрудничество, особенно с российскими медиками.
7. Ставилась задача обеспечения страны отечественным медицинским диагностическим оборудованием.
8. Азаров критикует последующие реформы здравоохранения в Украине, называя их разрушительными.
Вывод: Николай Азаров представляет свой взгляд на развитие системы здравоохранения в Украине в период его премьерства. Он подчеркивает важность доступности медицинской помощи для всех граждан, развития отечественной медицинской промышленности и науки, а также критикует последующие реформы.