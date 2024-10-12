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Развилки государственной медицины, или Здравоохранение как система | Николай Азаров

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Беседа с Николаем Азаровым о развитии медицины в постсоветский период, социальных обязательствах государства и практических решениях в сфере здравоохранения.

Ведущий: Максим Романычев

Ссылка на книгу «Украина на перепутье»: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/06/Ukraina_na_perepute_Zapiski_premer-ministra.pdf&ved=2ahUKEwibgvyU0oaJAxUaPxAIHZ-6L_cQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw1gVLxd8XoJLbWjrNjHgcOu

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

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#НиколайАзаров #МаксимРоманычев #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы о системе здравоохранения:

1. В СССР была условно бесплатная медицина, доступная всем гражданам.

2. После распада СССР система здравоохранения менялась, появились частные клиники и страховая медицина.

3. При Азарове была разработана программа модернизации медицинских учреждений и развития отечественной фармацевтической промышленности.

4. Большое внимание уделялось повышению качества лекарств и контролю их стоимости.

5. Были созданы новые амбулатории, перинатальные центры, модернизированы роддома.

6. Развивалось международное сотрудничество, особенно с российскими медиками.

7. Ставилась задача обеспечения страны отечественным медицинским диагностическим оборудованием.

8. Азаров критикует последующие реформы здравоохранения в Украине, называя их разрушительными.

Вывод: Николай Азаров представляет свой взгляд на развитие системы здравоохранения в Украине в период его премьерства. Он подчеркивает важность доступности медицинской помощи для всех граждан, развития отечественной медицинской промышленности и науки, а также критикует последующие реформы. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F0WDcfKFPIk
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