До 2027 г. в мире будут господствовать два представления о будущем миропорядке – Однополярный мир versus Многополярный мир. После геополитический дискурс изменится, перейдя в стадию Многополярный мир versus Мир панрегионов, с окончательной победой последнего к середине 30-х гг. Вследствии таких перспектив может показаться, что аморфная, внутренне противоречивая, состоящая из очень разных по развитию, перспективам, амбициям и потенциалу стран, БРИКС+ не имеет будущего, подобно большому количеству региональных сообществ и дискуссионных клубов, но это не так.

В 30-е гг. общемировые принципы и законы, характерные для Pax Americana перестанут действовать, торговля и ценообразование будут определяться в рамках картельных сговоров, не только в повышении цен, но и наличии «специальных», льготных предложений для «своих». Последнее будет принимать форму отдельных контуров. Условно говоря, минеральные удобрения членам странам-организации «Здоровое питание+» идут по невысокой фиксированной цене, а всем остальным – согласно торгам на «бирже».

Излишне говорить, что в узкий клуб привилегированных стран лишних не берут, а «биржевая» торговля ведётся в лучших традициях европейских газовых «кухонь-хабов», куда также не пускают чужаков, но результаты их торгов для всех обязательны. Когда речь идёт об одной отрасли, всё не так и страшно, но, когда подобные картельные сговоры оплетут всю мировую торговлю сырьевых рынков, будет не до смеха.

Может возникнуть вопрос, а при чём здесь БРИКС+? Данная площадка является идеальной средой для многосторонних кулуарных переговоров, формирования картельных сговоров, нахождения баланса крупнейших поставщиков и покупателей, учета интересов крупнейших стран не-Запада и т.д. Наличие среди ключевых игроков представителей основных регионов и сил делает их адвокатами, гарантами и посредниками для подключения малых и средних стран по конкретному вопросу.

Уже сейчас среди стран БРИКС+ представлены основные производители и потребители нефти, что при желании позволяет сформировать отдельный контур, обрушив нефтедоллар и всю мировую торговлю. Другое дело, что сейчас к этому ещё не готовы и эксперименты лучше ставить на менее принципиальных и болезненных сферах. Однако, ещё несколько лет, и подобное деление станет явью, заставляя все остальные страны или стараться присоединиться к новой системе, или отдавать за теряющие значимость доллары нефть и газ в страны Запада, которые всячески будут занижать цены.

Выстраивание финансово-монетарной системы, альтернативной Бреттон-Вудс, о которой столь много говорят, является всего лишь одним из таких сговоров, а не фундаментом будущего миропорядка, как было в рамках глобализма. Структура будет много сложнее, в каждой отрасли будут свои законы, где конвертация ресурсов из одного контура / вида ресурса в другой будет проходить по грабительскому курсу. Мало будет иметь средства для покупки, нужно будет иметь право на этот объем, своего рода «талоны», как ни забавно это звучит.

После прихода понимания, что спасти глобальный миропорядок не выйдет (2027 г.), в данную систему ринутся и отдельные, наиболее прозорливые представители Запада, вроде Британии, Иудейского проекта, Японии и др. Не будем заниматься самообманом, но это у них даже получится, так как им будет что предложить, пусть и не «своё» – только выгода и ничего личного. Для сравнения – у той же Турции и большей части ЕС шансы невелики, им нечего предложить, а вот вреда от них много.

До окончательного перехода к Миру панрегионов, данные принципы будут нормой, ну а потом останутся только самые сильные сговоры, что станут основой мировой торговли, лишая наднациональные финансовые институты привычной роли.

И, да, России нужно не ждать, а возглавить этот процесс, ну а отдельные люди, вроде Романа Абрамовича, вполне смогут обрести в этой среде своё новое призвание и пользу, это тоже следствие realpolitik…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. До 2027 года будут конкурировать концепции однополярного и многополярного мира. После 2027 года дискурс сместится к противостоянию многополярного мира и мира панрегионов.

2. БРИКС+ имеет потенциал стать площадкой для формирования новых торговых и экономических соглашений в будущем мироустройстве.

3. В 2030-х годах глобальная торговля и ценообразование будут определяться картельными соглашениями с льготными условиями для "своих".

4. БРИКС+ может стать средой для многосторонних переговоров и формирования новых экономических контуров, в том числе в нефтяной отрасли.

5. Создание альтернативной финансовой системы – лишь часть более сложной структуры будущего мироустройства.

6. После 2027 года некоторые западные страны попытаются интегрироваться в новую систему.

7. России рекомендуется возглавить процесс формирования нового экономического порядка.

Вывод:

Статья прогнозирует переход от глобальной экономической системы к миру панрегионов, где торговля и экономические отношения будут определяться региональными соглашениями и картелями. БРИКС+ рассматривается как потенциальная платформа для формирования таких соглашений и новых экономических контуров. Автор предполагает, что этот процесс начнется после 2027 года и призывает Россию занять в нем активную лидирующую позицию.