С 5 по 11 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и БпЛА, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2090 военнослужащих, девять танков, 32 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии.

Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два полевых склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям двух танковых, шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 2920 военнослужащих, два танка, 16 других боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 46 автомобилей и 35 орудий полевой артиллерии, из них 11 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм, поставленных ВСУ странами НАТО.

Кроме того, уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.



▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.

Отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.

Потери противника составили до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля и 45 орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства.

Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.

▫️ Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.

Отражены 58 контратак штурмовых групп противника.

За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3370 военнослужащих, четыре танка, в том числе танки «Leopard» производства ФРГ и АМХ-10 производства Франции, 11 других боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты «Bradley» производства США.

Уничтожены 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

▫️ В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Отражены 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Противник потерял до 780 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 51 автомобиль.

Уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.

Потери ВСУ составили до 480 военнослужащих, 27 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре полевых склада боеприпасов.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям управляемая ракета зенитного ракетного комплекса С-200, 33 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33419 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18607 танков и других боевых бронированных машин, 1470 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15988 орудий полевой артиллерии и минометов, 27145 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России