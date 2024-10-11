Проблема наложения жгута



Буквально на днях столкнулся с информацией в интернете о том, что губернатор Белгородской области рекламирует сайт, где "обучают" людей первой помощи. Случай не единичный, все чаще, на фоне проведения специальной военной операции начали появляться организации, которые пытаются выиграть гранты (целевые денежные дотации) на "обучение" граждан. В чем основная проблема? Естественно намерение благое с одной стороны, но с другой – дьявол кроется в деталях. Практически каждый из обучающих порталов рассказывает нам о том, как наложить жгут и везде без исключения заметны ошибки, которые, к сожалению будут стоить жизни пострадавшему, а спасателю нанесут психологическую травму в будущем. Буквально неделю назад написал о том, что наиболее частой ошибкой является мнение, что человек обладает знаниями и навыками оказания помощи.

Аналогичная ситуация наблюдается со стороны работодателей. Все обучение сотрудников сводится к тому, чтобы просто расписаться в журналах о технике безопасности и прочее. А теперь более детально.

Видео, размещенное на портале "Первой помощи" требует от спасателя наложить жгут максимально близко к ране. А что если пострадавший (особенно в Белгороде), получил сочетанные травмы? Это уже сложнее. Представим, что рядом с пострадавшим разорвался снаряд и нанес ему множественные ранения. Пострадавший находится на спине и пятно крови растекается под одеждой. Сможете установить вид кровотечения? Сможете установить откуда именно вытекает кровь? Именно по этой причине, тактическая медицина обучает людей накладывать жгут максимально высоко и максимально туго. На наших занятиях мы постоянно показываем фотографии летальных исходов, когда жгут был наложен максимально близко к ране, а выше жгута маленькие ранения, перебитые артерии, а далее смерть.

Так получается, что к большому сожалению, до сих пор, многие пытаются обучать людей по старым методичкам. Где нет пальцевого прижатия и нет прямого давления на рану, есть просто жгут, а дальше звонок в скорую. На следующей неделе я постараюсь рассказать Вам с какой скоростью может "вытечь" пострадавший при травматической ампутации конечности или иных ранениях и в чем преимущество пальцевого прижатия.

Вернемся к вышеупомянутому сайту, а что если у человека перебита артерия в руке и в ноге? или в двух ногах и руке? Сложно правда? Просто наложить жгут?

Уважаемые друзья, призываю учиться и учиться по-настоящему. Во благо!

Проекта «Курсы тактической медицины» (https://t.me/tacticalmedicinecourses)

Могу лишь поддержать автора, за годы СВО насмотрелся немало фото и видео с разными типами ранений наших и украинских военных (кому такие интересно, смотрите канал "Хилера", но это не для слабонервных), зачастуую причиной смерти становится неправильно наложенный жгут. Один знакомый так погиб в 2023 год, наложили жгут неправильно и он "вытек".

В общем, необходимо учиться тактической медицине настоящим образом. Военным медикам спасающим жизни почет и уважение. С точки зрения качества военной медицины это наиболее эффективная война последних десятилетий, процент спасений весьма велик.



Комментарий редакции

Тезисы:

1. Появляются организации, пытающиеся получить гранты на обучение граждан первой помощи.

2. Многие обучающие порталы содержат ошибочную информацию о наложении жгута, что может привести к летальным исходам.

3. Распространено мнение о наложении жгута максимально близко к ране, что не всегда эффективно при сочетанных травмах.

4. Тактическая медицина учит накладывать жгут максимально высоко и туго.

5. Многие до сих пор обучают по устаревшим методикам, не учитывающим современные подходы (пальцевое прижатие, прямое давление на рану).

6. Существуют сложные случаи с множественными ранениями, требующие более глубоких знаний, чем просто наложение жгута.

7. Автор призывает к серьезному обучению тактической медицине.

Вывод:

Статья подчеркивает критическую важность правильного обучения тактической медицине и оказанию первой помощи, особенно в условиях военных действий. Автор указывает на опасность распространения некорректной информации и использования устаревших методик, которые могут привести к летальным исходам. Подчеркивается необходимость глубокого и качественного обучения, учитывающего современные подходы и сложные ситуации с множественными травмами. Правильное оказание первой помощи, в частности, грамотное наложение жгута, может значительно повысить шансы на выживание пострадавших в экстремальных ситуациях.