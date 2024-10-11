Только с годами я понял, как крупно мне повезло по Жизни. Лично был знаком с генералом Константином Петровым, капитаном первого ранга Владимиром Зазнобиным. Мир этим людям, которых среди живых уже нет. Но лекции, книги по Концепции Общественной Безопасности есть! Не раз приезжал в Кострому Виктор Ефимов. И сегодня я успокаиваюсь душой, слушая его лекции, которые ищу в интернете посреди информационного хлама. Сейчас он эксперт БРИКС.

Давно, почти двадцать лет назад в большом зале мы, концептуалы-костромичи, задавали Виктору Алексеевичу вопросы. Спрашивали, что будет, если русские и другие народы России безропотно согласятся с действиями людей, пришедших к власти в 1991 году? Виктор Алексеевич спокойно ответил:

- Наше место займут другие люди, другие народы.

Повезло мне и с теми, кто не приезжает из столиц, а живёт рядышком, в Костроме. Это было тоже лет двадцать назад. В кабинете одного из успешных руководителей, предприятие которого серьёзно пополняет бюджет города, зашёл разговор о значении Сибири в истории не только России, но и планеты. Руководитель этот, сибиряк по рождению, не любит публичности, потому назову его здесь просто Сибиряк. Он утверждал, что для любого серьёзного исторического события нужна определённая критическая масса людей. Там, на территории аж до Тихого океана, с незапамятных времён людей было много, народ нарождался. Причины «наката» на Европу (волнами!) не только в изменениях климата…

Разговаривали серьёзные Русы, в критический для Родины момент. А я помалкивал. Не потому, что пользуясь терминологией Империи Романовых, единственный тут «инородец». Просто в памяти всплыл фрагмент советского фильма «Русь изначальная». В Византийскую империю вошёл небольшой отряд Русов. Император выставил против этой кучки огромную, прекрасно вооружённую армию. Биться «варварам» вроде нет смысла. Но вдруг воины по призыву князя пришли в круговое движение, начали сбрасывать доспехи и даже одежду.

- Что происходит? Варвары обезумели! – удивляется византийский император. Его полководец объясняет:

- Они готовятся к смерти.

На приказ уничтожить варваров полководец предлагает:

- Иди и сразись с любым из них.

- Почему я?

-Тогда бери войско и побеждай.

При Доростоле это было или в другой раз – неважно. Князь Светослав командовал или другой – тоже не суть. Суть в том, что малое войско Руси не было христианским. Греки-христиане, чтобы не лишиться армии (посекут много!), решили откупиться. Иначе – большой убыток! Вот вам и «критическая масса»! Не только в количестве людей дело, что само собой, в качестве - тоже!

В переводе на современный русский язык знаменитая речь князя Русов выглядит так: «Не посрамим Русь; если даже и проиграем битву, то нашим потомкам не в чем будет упрекнуть погибших, потому что они сделали всё, что смогли».

Мне довелось много читать про мировоззрение людей дохристианской цивилизации Руси. Но никто так глубоко и полно не выразил суть этого мировоззрения, которое и было Качеством Народа, как Александр Пыжиков, безвременно ушедший от нас доктор исторических наук.

В одной из лекций Александр Владимирович рассказал, что некоторые люди считают, будто он говорит то же самое, что и церковь, только слова там чуть-чуть другие. «И я всегда говорю, что ТО мировоззрение - это как прекрасное произведение искусства, построенное не просто по чьему-то хотению, а на научных основах. И вот к этому произведению искусства кто-то подошёл, долбанул кувалдой, оно рассыпалась вдребезги на множество кусков. Этот человек собрал некоторые куски себе, какую-то там часть и после этого заявил: "я обладатель истины! Не смотрите туда, да там не на что смотреть, на меня смотрите, на меня смотрите, вот у меня что! Я всё это знаю! Поэтому мы выражаем истину, вот наше предназначение!" Вот это и есть взаимоотношение христианства и той цивилизации».

Простой пример. В русских заговорах понятие ветра было очень важным. Оно там одно из ключевых. Мы это воспринимаем как ветерок, который дует, природное явление и ничего более. А на самом деле термин «ветра» в русском фольклоре подразумевает «вибрацию». Космические частоты! На основе ведической информации мне не раз приходилось писать про слова «сиганул», «мигом», указывать скорость этих процессов. Одна из самых малых частиц времени называлась «Сиг», изображалась Руной в виде молнии. Наиболее быстрое перемещение - 1 сиг. В одной секунде содержится 300244992 сига. 1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома Цезия (Cs), взятого за основу для современных атомных часов. А что значит мигом? Миг - это 160 сигов! У Пушкина «Я помню чудное мгновенье». У Предков МГНОВЕНИЕ величина точная - 760 мигов! Зачем задолго до возникновения религий Предкам народов Руси нужны были такие малые величины?

У Светланы Жарниковой есть книга «Гусли – инструмент гармонизации Вселенной». Так вот, «кувалда», о которой сказал Пыжиков, ударила в первую очередь именно по инструментам, которые гармонизировали Жизнь Человека, приводили эту жизнь в лад с «ветрами», вибрациями Земли и Космоса. В XII веке проповедник Кирилл Туровский грозил посмертными муками тем, кто «ворожит, гудит в гусли, сказывает сказки». В требнике XVI века среди вопросов на исповеди есть такие: «ни пел ли яси песней бесовских, не играл ли яси в гусли?». Во время Алексея Михайловича Романова под страхом смерти гусли изымались и сжигались возами.

Гусли и другие древние музыкальные инструменты наших Предков – это специально созданные Ведунами, Жрецами и Волхвами Ведической Руси своеобразные резонаторы, позволяющие душам людей сонастраиваться со своими Родовыми эгрегорами и Вселенной.

Вибрации, частоты - это то, что лежит в основе мира. Картина мира вибрационна, всё что есть - энергия разных частот, разной степени плотности.

В глазах людей того времени мир видимый и невидимый были едиными, неразлитно связанными. Духовные этапы жизни человека – плотский (от зачатия до 7 лет), закладной (формирование мировоззрения и деятельность) и родительский (уход обратно в ТОТ СВЕТ). В понятиях наших предков если человек благополучно упокоился, это очень хорошо, он продолжает свой путь дальше, этот путь ведёт по направлению к Создателю. Родительский статус на том свете совершенно определённо связан с этим светом, с нашей реальностью. Умерший не своей смертью, неправедно живший – это ужасно. Он не упокоился, не перешёл как следует в ту реальность, в СВЕТ. Если к этому переходу не подготовился и не обрёл родительский статус, то человек остаётся в состоянии, которое характеризуется термином «заложный покойник». Он не смог перейти туда, он находится здесь. Это источник различного негатива. Сейчас к этому подходит наука: здесь лежит источник всех психических расстройств, всех психических болезней. Я бы отнёс сюда и нетрадиционную ориентацию.

…Немцы недавно удивили весь мир результатами эксперимента. Даже после того, как наступал момент полной смерти, сердце остановило свой ход, ученые у монитора с изумлением наблюдали, как мозг умершего… продолжает активно генерировать нейроимпульсы, явно выполняя какие-то задачи!

Для науки такое кажется немыслимым, ведь фактическая фиксация факта смерти означает остановку всех процессов внутри организма человека. Но все становится на свои места, если мы посмотрим на этот эксперимент сквозь призму более ранней гипотезы Стюарта Хамероффа о передаче накопленной информации из мозга в Облачное Хранилище. Факт, зафиксированный специалистами Берлинского Центра Изучения Инсульта является ничем иным, как процессом высвобождения всех накопленных за жизнь опытов и знаний, которые по тонким каналам на квантовой скорости направляются в единый информационный «банк». В «безбожном» Советском Союзе это давно знали. В конце прошлого века ряд лабораторий проводил эксперименты в попытках обнаружить тонкую субстанцию – человеческую душу. Были опыты на эту тему. Одним из первых их начал в Новосибирске академик Казначеев. Еще в семидесятых годах прошлого века Влаиль Петрович создал главное свое детище - Институт клинической и экспериментальной медицины. На его базе было организовано Сибирское отделение Российской академии медицинских наук. Казначеев опирался на наследие Владимира Вернадского. Ценность его рукописей состоит в прогнозах, как утверждал Влаиль Петрович, в которых Вернадский формулирует состояние нашей планеты и жизни. Он утверждает, что жизнь есть космическое планетарное явление, которое развивается на планете Земля, выстраивая организм биосферы и ноосферы. Одно из последних интервью Казначеева, которое он дал Бразильскому научному фонду Николы Тесла называется «Ноосфера превращается в некросферу».

Даже рассуждая «вульгарно», мы увидим, что некрофилия (от др.-греч. νεκρός — «мёртвый» и φιλία — «любовь»), — любовь к мёртвому. Гомосексуалисты, всякого рода извращенцы, которых стало уже модно выдвигать в парламенты, правительства – не что иное, как ликвидация Человечества. Сегодня ведущая «религия» - власть денег. Что происходит с человеком, когда главной ценностью у него становится не душа, а кошелёк, и рассуждать не будем. Видим!

В терминах цифровизации мы ничего не найдём. Пыжиков, открывая древние знания, говорит о «вибрации», о волновом понимании души и Мира. Дух - это тоже вибрация, волна! Духовность - это тоже вибрация. Это та дверь, приоткрыв которую, мы сможем узнать мировоззрение ушедшей цивилизации, выйти из совершенно очевидного цивилизационного тупика.

Есть такая наука – гляциология: это о физических свойствах ледников, их происхождении и влиянии на развитие земной поверхности. Она, далёкая от всяких «измов», свидетельствует, что там, где сейчас Европа, всего-то около шести тысяч лет назад стояли ледники. Потом – непроходимые леса. А на территории, о которой говорил Сибиряк (см. начало) была цветущая цивилизация. В том обществе людей тоже случались «погрешности». Но «высшей меры» не было. Извращенцы физические и моральные, исправить которых было невозможно, просто изгонялись. Но это были «креативные», говоря по-нынешнему, особи. Они выжили и объединились для дальнейшего паразитического выживания. Создалась критическая масса паразитов, которую мы сейчас видим уже не только в Европе…

- Картина мира древней Руси и европейское знание, европейская культура - не совместимы. Фактически Европа в 16 веке бросила вызов общей мировой цивилизации, которая жила и существовала на совершенно других мировоззренческих принципах, которые мы сейчас пытаемся восстановить.

Это слова Александра Пыжикова. Корреспондент спрашивает:

– Скажите, а Владимир Иванович Вернадский , когда разработал свою теорию о ноосфере, он как-то вышел на это древнее мировоззрение?

- Да, все такие прорывы, как у Вернадского, например, это безусловно прорывы к той забытой цивилизации. Вернадский как ученый, шёл туда, в том направлении. Это не просто прорваться куда-то. Это - прорваться на магистральный путь развития всего человечества. Человечество этим путём шло не тысячу лет и не 2000 лет, а может быть, и не 10, и не 20, а сотни тысяч лет.

В европейский мировоззренческий стандарт веками упаковывались все страны и все истории всех стран. У нас же свой мировоззренческий стандарт. Пыжиков, оптимист на научной основе, утверждал, что этот стандарт «не только у народа России, но и у всего Третьего мира. Глобализация нынешняя - это подведение всех под один знаменатель. А вот тогда общие принципы мировоззренческой культуры и восприятия мира не носили глобального характера в нашем понимании. Но они были присущи всем - и индейцам Америки, и азиатским народам, и африканским народам».

Чудеса! Россия, в которой у власти пока «строители некросферы», всё равно привлекает народы с неевропейским культурно-историческим кодом в душе. Сегодня Россия председательствует в БРИКС, куда заявилась уже… Куба! Власти далекого острова в Латинской Америке подали официальную заявку российской стороне на получение партнерского статуса. Кубу ждут в Казани уже 22 октября, когда сюда приедут руководители стран с народами, не прошитыми «европейским стандартом». Да, пока их сюда гонит сам паразитический доллар, экономика, но на уровне интуиции люди чувствуют, где сакральный центр Человечества.

Тянутся к нам другие народы даже сейчас, когда у власти в РФ сплошные «заложные покойники». А представляете, что будет, если Русь на государственном уровне объявит, откроет свою не «военную», а Вселенскую Тайну? Нет пока критической массы населения? Вопрос открытый. Но совершенно ясно, что кто бы и как ни сопротивлялся, необратимые, буквально тектонические изменения космического порядка уже идут. Такова Воля Всевышнего!

Эдуард Наипов,

Кострома