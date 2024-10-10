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Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 10 октября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 78-го десантно-штурмового полка, а также 103-й, 112-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Ястребиное.

▫️ За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21550 военнослужащих, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/44363
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32442 27604
    марина два часа назад

      Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

      Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.

      По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.
      п.с. вот она тренировка и обкатка..,какой уж тут посол в Вашингтоне ,а у нас тоже есть ОХОТНИК

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