Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области.
ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щурово, Торское Донецкой Народной Республики, Изюмское и Купянск Харьковской области.
Отразили три контратаки штурмовых групп 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.
Отразили четыре контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.
Противник потерял до 765 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Александро-Калиново, Валентиновка, Сухая Балка, Калиново и Селидово Донецкой Народной Республики.
Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.
Потери противника составили до 490 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушка «Гиацинт» и 122-мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Копани Запорожской области и Доброволье Донецкой Народной Республики.
Отразили две контратаки штурмовых групп подразделений ВСУ.
Противник потерял до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Токаревка Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М-777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК «Patriot» производства США, а также скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33335 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18560 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15908 орудий полевой артиллерии и минометов, 27098 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
какое классное видео с одесситкой..особенно её лозунги…https://vk.com/video-199516408_456250256…
п.с. ну что восстановим 404? и кто организовал тетку?
а вот мнение якута -правильное -они там из СИБИРИ очень страшны для картавых -они сильны духом :Это вам не блудливый ИГОРЕША..
“Якут выступающий за ужесточение миграционной политики, рассказал, что его очень сильно беспокоит будущее страны, особенно будущее малочисленных коренных народов России. По его мнению, если русские потеряют своё большинство в стране, то мигранты начнут вырезать национальных меньшинств России.
“Один из узбеков, то ли таджиков назвал меня нацистом. Ну, за то, что я в своих роликах говорю о том, что ситуация в стране создалась очень отвратительной. Вот, и потому что, скорее всего, я защищаю себя через то, что озвучиваю проблемы русского народа. Почему? Потому что, нас нацменов, если русских будет в стране меньше 50%, просто вырежут как класс. Русских оставят часть, чтобы трубу обслуживать. А мы зачем? Мы будем только мешаться. И поэтому я считаю, что задача всех нацменов защитить стволовой народ, стволовую национальность”