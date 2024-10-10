Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тыс. руб. в месяц. Такой результат показал опрос сервиса для поиска работы Superjob.

«В Москве порог бедности — 45 тыс. рублей, богатства — 890 тыс., для счастья москвичам нужно 276 тыс. рублей в месяц. Респонденты из Санкт-Петербурга бедностью считают зарплаты ниже 41 тыс., богатством — более 800 тыс., денежный эквивалент счастья — 240 тыс. Нестоличная Россия: черта бедности — это зарплаты до 42 тыс. рублей, богатство начинается с 860 тыс. в месяц, а для счастья нужно в среднем 250 тыс. рублей», — говорится в материалах.

Мужчины, как правило, считают порогом бедности большую сумму, чем женщины: 45 и 40 тыс. руб. соответственно. Что касается богатства, то и тут мужские оценки в среднем выше женских: 920 и 780 тыс. руб., а для счастья мужчинам нужно 270 тыс., женщинам — 230 тыс.

Опрос проводился 1—8 октября 2024 года среди 1 600 совершеннолетних россиян во всех округах страны.

По данным Росстата, в 2023 году уровень бедности в России обновил исторический минимум — за чертой бедности проживали 13,5 млн человек, или 9,3% населения. Бедность в представлении ведомства — доходы меньше 14 339 руб. в месяц.

По материалам Superjob, РБК

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. По мнению россиян, порог бедности составляет менее 43 000 рублей в месяц.

2. В Москве порог бедности выше – 45 000 рублей, а для счастья москвичам нужно 276 000 рублей в месяц.

3. В Санкт-Петербурге порог бедности – 41 000 рублей, а для счастья нужно 240 000 рублей в месяц.

4. В нестоличной России черта бедности – до 42 000 рублей, а для счастья нужно в среднем 250 000 рублей.

5. Мужчины считают порогом бедности большую сумму, чем женщины (45 000 vs 40 000 рублей).

6. Опрос проводился с 1 по 8 октября 2024 года среди 1 600 совершеннолетних россиян.

7. По данным Росстата, в 2023 году уровень бедности в России достиг исторического минимума – 9,3% населения.

8. Официальный порог бедности по Росстату – доходы меньше 14 339 рублей в месяц.

Вывод:

Существует значительный разрыв между официальным порогом бедности, установленным Росстатом (14 339 рублей), и восприятием бедности самими россиянами (43 000 рублей). Это может указывать на то, что официальные показатели не отражают реального уровня жизни и потребностей населения. Кроме того, наблюдаются различия в восприятии бедности и достатка между регионами и полами, что подчеркивает неоднородность экономической ситуации в стране. Несмотря на официальное снижение уровня бедности, субъективное восприятие финансового благополучия россиянами остается на более высоком уровне, что может свидетельствовать о необходимости пересмотра методов оценки бедности и социальной политики в целом.