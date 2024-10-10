В 16 веке художники включились в огромную работу по увековечиванию новой послепотопной истории. На них они изображали конкретных исторических героев некой эпохи, названной «Золотым веком». Этих персонажей вы воочию можете увидеть на картине Абрахама Блумарта «Золотой век».

С «Золотым веком» связано имя Сима-Сатурна. Сим сын Ноя. «С именем Сатурна было связано представление о ЗОЛОТОМ веке, когда народ жил в изобилии и вечном мире, не знал рабства, сословных неравенств и собственности. В его время жизнь была изобильна, всё было общим. Когда Сатурн, подобно другим добрым царям и благодетелям человечества в римской мифологии, исчез, с ним исчез и чудный век, оставивший о себе лишь воспоминания». Это самое начало послепотопной истории. Она вдвойне интересна после того, как в «Сказании о Словене и Русе» утверждается, что Ной и его сыновья были персонажами русской истории, где третий сын Ноя Афет получил северные земли «полунощные до Вяцкои земли» на Ледовитом океане и начал их осваивать. Тогда оно не было Ледовитым и называлось «Гиперборейским» на карте Келлера 1298 г.- 1590 г. переиздания. Там было жарко. Логично предположить, что старший сын Ноя Сим получил землю отца-Русскую равнину (южнее «Вяцской земли»-Вятки). Второй сын Хам получил южные земли в райне Аральского моря, там его отец Ной разводил виноградники (п.133). Разберём её персонажей. Их три группы. Каждая группа представляет семьи Сима, Хама и Афета с их матерями. Они жёны Ноя и не просто жёны- они ПРАМАТЕРИ правящей элиты ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Они жили в эпоху «Золотого века», всеобщего братства.

Жёны Ноя.

« Хотя жёны Ноя-загадка, но одну можно точно определить по топонимам. В википедии их имена Нураита (или Нюрайта, Анхураита в Книге Царств), Наама, Ноема, Титеа, Эрзара (википедия английская). Когда Афет ушёл на Север, там везде появляется имя Анна (Нюра) на карте Келлера и современной карте Чукотки. В честь своей матери Анны Афет и назвал свои земли. Значит, одной из 4-х жён Ноя точно была Анна (Нюра). Интересно, а можно ли по топонимам отгадать и других жён. Например, имя матери Хама должно быть в Ханаанской земле, а Сима на Русской равнине». (п. 133). Судя по названию Русской равнины «Сарматия», матерью Сима была Се Аръ Мать-Сарматия, «арь» первая буква славянской азбуки, что просто означает Первая Мать –Ария-СеАра-Сара). Судя по топониму Ама на Арале, имя матери Хама было «Ама»-Наама-Ноема. Когда Ной прибыл на Русскую равнину, там осталось в живых её население, их не затронул потоп и, наверняка, там была своя правительница и там был «Рай». Хотя считается, что Ной привёз жён с собой, но, вероятно, они были родом отсюда, иначе бы Ноя тут не признали за главного и он не стал бы тут богом.

Первая группа Сима

Эта группа Сима должна располагаться на Русской равнине, которая называлась «Мать СеРай Земля» (5*), превращённая в «Мать сыра Земля», а на карте Келлера (3) эта равнина названа «Сарматия Евр Оpеа», юг её назван «Сарматика Асиатика» в 1298 году. «Евр» на эллинском значит «восток».

-На первом плане «Упившийся Ной» к нам ничком в тёмнокрасной одежде лежит на земле слева, в его руке виноград. Он занимался разведением винограда на Арале. У ног Ноя три Зайца. Зайцы связаны с родом «Лаев» (Кублай, Алау и греч. ИоЛай, НикоЛай) по версии автора.

- В этой группе главная фигура первая жена Ноя, она мать Сима. Ной лежит прямо у её ног. Она изображена в позе Данаи без одежды белотелая и беловолосая. Вокруг неё 7 дочерей. Одна дочь вытаскивает из воды тонущего молодого мужчину, тот наполовину в воде (греч. Ариона? Молодого Сима, он первый сын -Арий).

- Другой Сим изображён стариком не рядом с матерью, а на небе.

Он уже на том Свете возлегает на облаке с Косой. Коса-символ Сатурна-Сима, символ земледелия. Если он на небе, это, значит, он стал Богом. Он, по версии автора, правитель Русской равнины по завещанию отца, как старший сын. Его символ Павлин. Огромный Павлин с длинным оперением-самец на самом первом плане картины прямо под «небесным» Симом.

Ещё один Павлин виден на дереве, который взлетел на древо Афета (породнился) справа и сидит на ветке наверху. Это самка без хвоста. Это значит, потомок Сима Павлиниха стала частью «Древа Афета» и она живёт на земле Афета и дала русо-симовскую ветвь. По сведениям из источников в интернете Сим=Кронос=Мелхиседек (Малка)=Первосвященник=предок Иисуса Христа =Сатурн (п.127 Земля Ноя и п. 133 «Русь Древнейшая и «Золотой век»).

Итак, животные символы Сима Павлин и Заяц. Ещё один его животный тотем Белый Конь на картине Энгра «Золотой Век» (см. ниже).

-Как звали жену Сима –загадка. Витсен считает русов местными-коренными на Урале. В 1689 году он чётко разделяет «росов» (прусов-словено русов) пришельцев с Востока и Севера и «русов», которые тут (на Урале) живут в красивых избах, и считает их местными коренными, в отличие от росов. И Гостомысл в летописи говорит о «Русской земле». Если Русская равнина так названа самими европейцами («Русская равнина или Сарматская»), то, в честь какого Руса она названа. Возможно, в честь имени прародительницы и вероятной «царицы» этой равнины, ставшей женой Ноя «сеАрии»-«царии»-Русы. Это настолько древняя фигура, что и европейцы тоже помнили об этом и назвали сами равнину Русской. Причём они ставят знак равенства Сарматии и Руси. Это для них одно и тоже. Сара=Русь. Вынести «на русь» означало вынести на «Свет» (солнца, дневной свет). Русь=Свет. Может её имя Светлана-«Свет Земли», где Лана-Лоно это Земля. Иначе РусЛана. Руслана родила Сима-Руслана.

-Слева на дальнем плане очень мутно показана фигура Самсона с «ослинной челюстью» в руке в замахе, на земле лежат люди. По версии автора Самсон величайший Воевода Сима. Он назван Героем, обычно ими греки называли сыновей Бога и смертного. Значит, его отцом был Бог Сим. Он сын Сима. Его земли Северная Россия-там на карте Витсена 1689 г. земля «Самоедов» (Сама Эдом).

Вторая руппа Афета

Это САМАЯ главная группа и изображена крупнее остальных на ближнем плане. И она возле своего самого большого и толстого дерева Древа Рода Афета.

-Здесь главная фигура на первом плане жена Ноя, мать Афета. В её руке большая кисть винограда, как у её мужа Ноя, что указывает на неё, как жену Ноя. Прислонившись к мощному стволу Дерева Рода жена Ноя полулежит у самого основания, она основательница этого рода-могучего дерева. Она в белой одежде, повернувшаяся к нам спиной. Рядом с ней изображён муж Ной уже в не очень молодом возрасте, он лысоватый и пьёт вино из бурдюка. Она, наоборот, совсем молодая женщина и она «Коза Анна», так как рядом стоит Большая КОЗА. Она мать Афета и её зовут Анна, потому что на Севере, куда ушёл Афет, большое число топонимов с её именем. Афет назвал свою землю Анной-Ханной. Все, кто из её рода имеют окончание имени на «Ан» (ИоАнн). До сих пор сохранились топонимы с её именем. Это река Анадырь на Чукотке. Современный Берингов пролив на карте Келлера 1590 г. назван Анниан, на Чукотке горы так и называются до сих пор Анюйские горы. Имеется река Анабар и Анабарские горы западнее реки Лены. Именно род Афета вернётся с Севера и Тихого океана и «вселится в шатрах Сима», поэтому сын «Светланы» Сим изображён «полуутопленным». Так изображают Ариона, которого спас Дельфин.

-Под её ногами лежит Собака. Левее младенец в платье с прозрачной сферой с большим Тёмным Котом. С прозрачной сферой (небесной) обычно изображают Уранию и Урана. Она мать Урании-Кошки. Тут только два младенца-Урания и второй Афет.

-Выше всех молодой Афет-блондин, которого она обнимает, провожая на Север.

- Она также прародительница Пресвитера ИоАнна (Попа Ивана-Лев, автор), на это указывает находящееся за её спиной изображение головы очень старого «Льва». Лев прямо в основании Древа Рода Афета. Чуть выше, вероятно, изображена белая голова самого Пресвитера Иоанна. За его головой стоит Тёмный персонаж с запрокинутой головой и закатившимися к небу глазами. Кисть его руки когтистыми пальцами держит «Ивана» за плечо, а другой кистью руки указывает на Льва. Иоан погибнет, лишившись головы.

Итак, животные тотемы Афета- Лев, Кот, Собака и Павлиниха, которая высоко взобралась на дерево Афета. Это, значит, Сим, которого представляет Павлиниха, и Афет в одной связке, породнились и представляют одну мощную группу «русов». Кот связан с Ураном, с Уром-рекой АмУр. Имя Анна-Нюра очень распространённое русское имя.

Третья группа Хама

-Эта группа должна располагаться на Приаральской равнине (совр. Казахстан). Эта страна полностью сгорела в огне кометы 1312 г., а её европеоидные обитатели перед катастрофой ушли в Западную Европу, а тюрки на Южный Урал и Русь. Группа показана вдалеке, как в тумане. От них ничего не осталось, они как в тумане. Где там мать Хама и сам Хам вообще не видно. Все они танцуют круговой танец-пляску-хоровод.

-Зато подробно их можно увидеть на картине Энгра «Золотой век» — картина, которую написал француз Жан Огюст Доминик Энгр в 1862 году.

Здесь тоже изображена круговая пляска (половецкая пляска?). В центре хоровода-пляски стоит сам Хам в центре вместе с женой. Он в центре выше всех. Он торжествует и его правая рука высоко поднята. Он победитель и ещё не знает, что будет впереди. Всадники Апокалипсиса ещё не родились. Он действительно одно время был в фаворе и победителем над Афетом и Симом, которые подчинились ему. Он в цветочном венке, ниже венок изобилия. Такие венки в нарядах Украины, Венгрии.

Украина. Подолия

Венгры

У него нет никаких животных символов. На заднем плане гора, похожая на Монстра. За Хамом справа стоит высокая фигура с посохом власти и арабской накидке на голове. Кого он представляет, будущий арабский народ? Хам дал ветвь элиты арабского народа, представитель которого от рода Хама возглавил арабов?

-На этой картине слева семья Сима, через ручей справа семья Афета. В группе Афета Собака и Овен. В группе Сима справа Белый Конь. В виде белого коня изображался Единорог.

- Подобную пляску в хороводе можно рассмотреть на другой картине Николы Пуссена «Танец времени».

Несколько фигур кружатся в «пляске ведьм». По их душу уже мчится Смерть. Она в виде огромного огненного кольца и четвёрки всадников Апоклипсиса. Они изображены на небе. Здесь можно угадать время действия. Это приблизительно 1312 год. Тогда на картине можно угадать конкретных исторических персонажей. Царевич Люцифер в лавровом венке спиной к нам. Мать «Медея» и её сестра «Кирка». «Афродита»-жена. Именно Люцифера выдвинули Хамы на власть над Миром, «оскопив» род Сима и Афета (русов), устранив их «царевича» ( Атиса греч.).

Если имя одной из жён Ноя Титеа (см. жёны Ноя), то Ама претендент на неё. Тогда она прародительница рода Титанов, названных так от её имени, которых низвергла с неба команда Росов-Русов, победивших в войне Богов. Этот момент запечатлён на множестве картин. Например, в картине Рубенса «Титаномахия».

Титаны тёмноволосые мощного телосложения, в их руках дубины. Их вождь в чалме и почему-то с синим задом (закрасили для приличия?) показан спиной к нам, он принимает удар на себя. На других картинах титаны погребаются под падающими на них огромными камнями с неба.

Видно, как группа Зевса свергает Титанов-с помощью необычного смертоносного оружия. В лагере (русов-росов) Сим с Серпом слева, Зевс с «виждрой-Огнём», он восседает на Орле, Посейдон с Трезубцем, Афина с копьём, Гермес с Жезлом со Змеями.

Имя Тита связано с австро-венграми (например, БрозТито, «титушки») и идёт от жены Ноя Титеи-Амы-Хамы по версии автора. «ПраАвстровенгры» восточные имели трёх вождей Бассарабаба1 с мусульманской религией, Чёрного воеводу Раду Негру в венце царей и Бела1 (блондина), которые пошли на Запад с тихоокеанского Востока в 13 веке. Историк Рима Тит Ливий имеет такое же имя. Есть Триумфальная арка Тита стоит в Риме. Она самя древняя и разрушена, посвящена победе Тита над Иудеями (п. 38 Дзен «Неправильные иудеи»…, п.3 Ящик Пандоры «НеИудейская война Иосифа Флафия»). Тит Андроник персонаж самой кровавой драмы Шекспира. Всем известна фамилия советского российского космонавта Титова.

Заключение

Ной птица залётная, потому Павлин. На фресках видно, как Ной осторожно грузит в ковчег Павлина, перед отправкой в плавание. При многих церквях, Владимирских соборах в память о нём разводили павлинов, а также в память о Павлинихе Афетской. По версии автора, исходная точка пребывания Ноя была в районе Охотского моря, так как отца Ноя звали Ламех, и именно так называлось Охотское море, Ламское. Тогда там был жаркий климат (п. 127 Земля Ноя) и водились павлины. Ноя на картине Блумерт не жалует, никакого почтения к Праотцу. Он ничком пьяный лежит на земле. Жёны Ноя изображены на картине, как главные фигуры. Они ПРАМАТЕРИ человечества-правящей элиты человечества. Эти жёны были родом из этих краёв.

-Первая жена, родившая Сима, должна быть родом с Русской равнины, звали её Земля-Гея, Гойя (Деметра с колосками в мифах Греции). Это Жена Сима, она в позе Данаи. Её имя должно быть Руса-СветЛана-РусЛана.

-Вторая жена, родившая Хама, была с Каспийского и Аральского моря, об этом говорят топонимы. На реке Аму-Дарья на карте ВальдзеМюллера 1450 г. эта река называется Ама и там же озеро Ама. Её другое имя Титеа или Эрзара и от неё произошли Титаны. На картинах они пляшут очень быстрый танец с подскоками-быстрый хоровод (половецкая пляска). Хороводные пляски очень популярны у древних русов на Русской равнине и европейских народов Восточной и Западной Европы (венгров).

-Третья жена совсем молодая Анна-Нюра, Коза Ана, она, вероятно, с Северной части Русской равнины. Она ПоРуса. Там река Нюренга в Вологодской области.

Можно предположить, что родственные народы от 5 братьев славян Словен, Рус, Болгар, Коман и Истер начали враждовать за власть на Русской равнине. Они разделились на группы. Представители Словена, Комана и Истера и Болгара обьединились против Руса и Росы (словено-русов) и началась война богов, хотя именно Русу и Росе она принадлежала по праву происхождения от первой жены Ноя Русланы и «смеси» от Павлинихи с Афетом россов.

Как происходил "раздрай" братьев, может прояснить надпись на карте Келлера. Оказалось, что Сарматика Асиатская (Южная Русь) вместе со Скифами постоянно боролись с Мидией (Арал) и Персией (Иран). В результате войн в последних образовались колонии под властью Скифов, Готов, Фиуров, вандал Аланов и Амазонок. Это было до 1298 года. А в 1213 году Тартары (не татары, а казачество славянское, п. 135) заняли Восточную Европу (Русь), которую Витсен назвал Русиш Тартария.

Так «Афет» вселился на земли Сима (Руслана=Ария) и на Олимп взошли новые Боги. Титаны были сброшены с Олимпа. Вот новые боги на картине «Боги Олимпа».

В центре седой благородный Ной с предметом в руке, похожем на Ноев Ковчег. Это групповой образ Зевса. За спиной Геракл в львиной шкуре. Тут вся команда «греков» с оружием и со своими атрибутами. Голый, но зато в шляпе Гермес, слева группа Посейдона из трёх человек с трезубцами и двузубцами (вилы) и т.д. В чёрных лавровых венках справа Орфей и Водолей. Орфей был в лагере Зевса вначале, но потом отделился и переметнулся в лагерь Хама.

Это не просто библейский сказки, а, судя по «Сказанию о Словене и Русе…», история конкретных стран Руси –России (греков) и её соперников Мидии и Персии (титанов).

Тогда у Сима, Хама и Афета и их матерей должны быть русские имена, которые были искажены в наречиях других народов, не понимающего их смысл. Например, у Люцифера русское имя «Льющий Свет», которое исковеркано на Люци (льющий) ФеРа (СветРа). Или, например, имя ЛюдМила =Люся-Льющаяя Милость. С самого начала это были русские имена, искажённые в другом языке. Вот предполагаемые русские-славянские имена Сима, Хама и Афета: Сим-РусЛан, Арий, ИеАфет-АСвет, Хам-Тёма -Тимофей (Тёмный, Тьма). Мать Сима звали Руслана=СветЛана, Мать Афета звали Ана=Нюра, Мать Хама звали Ама, Титея, Эрзара. Это версия автора.

Эту историю активно позаимствовали евреи, посчитав своей, что отчасти верно. Некие «Жиди», в группу которых, вероятно, входили древние евреи, изображены на фреске Николо-Малицкого монастыря в лагере Хама Дракона-Змея Ария, которых поглощает Огненная пасть (комета). Русь тоже считает библию своей, причём в летописи 4 указываются именно её конкретные земли (Вятские). На то, что Русская равнина была землёю Сима-Руслана, указывают по всей России разбросанные многочисленные престолы Симеона и церкви в честь него от Киева до Казани (Лаиш), река Еруслан ( «Иеруслана-Рустана» на карте Московии 5*)-приток Волги. А также величественный Симонов мужской монастырь в Москве.

Другая большая загадка, почему в эпоху жизни художников 15-16 века, когда все ходили в одежде, вдруг было решено, порвав все рамки приличия, всех послепотопных и греческих персонажей изображать голыми. Заметьте, в этой древней истории среди них в битве Титанов нет голых монгол и татар. Они не замечены ни в одной эпической битве.

Следует заметить, что, несмотря на то, что имя Руслан прямо указывает на Руса, историки считают его тюркским от Арслан-Лев. Их логика загадочна.

Абрахам Блумарт

«Абрахам Блумарт - представитель Золотого века Голландской живописи, использовал в своих работах технику маньеризма. Несмотря на то, что художник почти всю жизнь прожил в Нидерландах, большинство его работ хранится в музее в Сан-Франциско, также есть немного в Лувре и в Берлине. Годы жизни 1564 - 1651 гг».

У западных художников вы можете найти портреты исторических персонажей Мидии и последних её царей, например, «Астиага» (Ээта)-отца Медеи. В том числе и Люцифера.

Послесловие

«Среди славяно-русских племён было ещё одно племя, которое носило только одно это имя — русы, ибо почитало своим предком не только Рось, но и патриарха Руса, одного из основателей древнейшего царства русов — Русколани, наряду с князем Арием Оседнем» (арийская «Книга царей», Александр Асов и К). Ос ещё одно имя Сима.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге вместо слова «Сарай» написано «Се рай»

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

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110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

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116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

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127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

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133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». Сим, Хам, Афет и их Матери. 10. 10.2024, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

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38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.