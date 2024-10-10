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О мерах по борьбе с квадроберами в России

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О грядущих мерах по борьбе с пропагандой квадроберов в России.

1. Квадроберинг могут приравнять к хулиганиству.
2. Штрафы составят от 1 до 5 тыс. рублей.
3. Плюс возможен будет арест до 15 суток.
4. Новые меры должны затроонуть "выгуливание детей на поводке", "пропаганду квадроберинга в социальных сетях и т.п.
5. По всей видимости квадроберов запретят раньше сатанистов и фурри.

В Кремле сообщили, что квадроберы не находятся в их повестке и что не стоит преувеличивать популярность данного движения.

Комментарий редакции

В свете введения мер по борьбе с квадробингом, фурри и терианством в России становится очевидно, что эти явления воспринимаются как серьезная угроза для общества. Законодательные инициативы, такие как приравнивание квадробинга к хулиганству и введение штрафов, подчеркивают настоятельную необходимость защиты детей от вовлечения в деструктивные сообщества.

Данная ситуация отражает более широкую проблему: под маской безобидной игры и самовыражения скрывается потенциальная угроза деградации человеческой сущности, что подтверждается мнением социологов и психологов. Как отмечает Ирина Волынец, существуют опасные связи между этими субкультурами и ЛГБТ*-пропагандой, что может привести к манипуляции молодым поколением и подрыву традиционных ценностей.

Таким образом, важно не только принять законы, но и активно работать с молодежью, объясняя риски и последствия вовлечения в подобные движения, чтобы избежать дальнейшей деградации и растления подрастающего поколения. Проблема требует комплексного подхода и срочных действий со стороны общества и государства, чтобы защитить детей и сохранить социальную стабильность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9430591.html
Метки: государственная дума, животные, общество, Россия, юмор
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