То, что электроэнергетическая система России вышла на предельный уровень прочности, заложенный в ЕЭС СССР, министр энергетики повторил уже несколько раз на нескольких осенних форумах. Павел Сниккарс, добровольно покинувший команду министерства энергетики, любезно сообщил, что отрасль недофинансировалась последние 30 лет. Евгений Грабчак, чьими усилиями во многом 4 тысячи ТСО (территориальных сетевых организаций) удалось объединить в восемь сотен СТСО, считает, что ответственность за электроснабжение конечных потребителей должна стать обязанностью органов власти на местах. СО (Системный оператор) разработал и уже отправил на утверждение Генеральный план размещения объектов генерации на период до 2042 года и СиПР (схемы и программы развития) на период до 2030 года. Министр энергетики неоднократно сообщал, что идет обсуждение с экспертами положений новой Энергетической стратегии на период до 2050 года, скромно умолчав о том, что все эти эксперты – сотрудники Минэнерго и прочих ведомств. Больше того – эти секретные эксперты столь же скуруплезно обсуждают еще и Программу развития энергетики ДФО до 2050 – по требованию президента она должна появиться. А еще Минэнерго и Минстрой готовятся к отопительному сезону – редакция ГеоэнергетикИнфо уже получает всевозможные «записки» о том, как выглядит ситуация в регионах и прогнозы о том, какой именно город первым даст дуба раньше срока. Вроде все при деле, все гудит от напряжения, и мы уже сызнова полны оптимизЬма. Представитель СО вот, к примеру, надеется, что следующим летом на юге России аномальной жары не будет, потому удастся пройти сезон без веерных отключений. Предлагаю всем сочувствующим хором начать надеяться, что еще и зима холодной не окажется – тогда вообще все будет хорошо и даже замечательно. А тот факт, что на конкурсный отбор мощности новой генерации для ОЭС Юга никто из энергокомпаний не явился – так это пустяки, дело житейское.

А давайте вспомним, а заодно подумаем – что такое, как же так? Ответ дает арифметика – жестокая наука, между прочим. Правила конкурсного отбора новой генерации предусматривают полный возврат инвестиций за 15 лет. Калькулятор сообщает, что это 6,67% годовых. Разработать проект, пройти все согласования, нанять строителей, найти производителей всех комплектующих, договориться с Россетями о выводе мощности, найти обученный персонал, получить «добро» от всех надзирающих органов, удачно пройти этап запуска – за 6,67% годовых. Альтернатива: «Здравствуйте, Герман Оскарович! Да, 17% депозита меня вполне устраивают, давайте уже подпишем». Вот, собственно и все, факт исключительно некузяв: из букв «О», «А», «Ж» и «П» слова «Перспективы развития не могут не радовать» сложить вряд ли получится. Уже появилось предложение срок окупаемости сократить втрое – тогда годовые проценты от новой генерации совпадут с предложениями нашего глыбоко уважаемого ЦБ. Но при этом тарифы для потребителей вырастут раза так в 2-3, то есть из того же набора букв придется выкладывать «Рыночные отношения в электроэнергетике – дорога к Щастю!» Мальчик Кай из сказки про Снежную королеву сочувственно хихикает…

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Электроэнергетическая система России достигла предельного уровня прочности, заложенного во времена СССР.

2. Отрасль недофинансировалась последние 30 лет.

3. Разрабатываются планы развития энергетики до 2030, 2042 и 2050 годов.

4. Существуют проблемы с подготовкой к отопительному сезону в некоторых регионах.

5. На конкурсный отбор мощности новой генерации для ОЭС Юга не явились энергокомпании.

6. Текущие правила конкурсного отбора новой генерации предусматривают полный возврат инвестиций за 15 лет, что эквивалентно 6,67% годовых.

7. Банковские депозиты предлагают более выгодные условия (17% годовых), что делает инвестиции в энергетику менее привлекательными.

Вывод:

В условиях рыночной экономики инвестиции в энергетическую отрасль становятся непривлекательными из-за низкой доходности по сравнению с альтернативными вариантами вложения средств, такими как банковские депозиты. Это приводит к недостаточному развитию и модернизации энергетической инфраструктуры, что может негативно сказаться на удовлетворении потребностей потребителей.

В такой стратегически важной отрасли как энергетика, где интересы потребителей могут быть не полностью удовлетворены рыночными механизмами, необходимо государственное вмешательство в виде программ развития и инвестиций. Это поможет обеспечить необходимый уровень развития отрасли и гарантировать энергетическую безопасность страны.