Древние люди не знали что такое ветер, не знали что такое воздух, но ветряные двигатели они уже делали. Паруса и лопастные мельничного типа.

Независимо от того сколько у ветряного двигателя лопастей максимальная мощность его зависит от ометаемой лопастями площади, т.е. от длинны или высоты ротора.

Это происходит потому, что скорость, набегающей на поток, лопасти выше скорости ветра, чем меньше лопастей, тем больше скорость вращения. Скорость вращения определяет площадь, которая набегается за секунду. Наклонная плоскость лопасти несется навстречу потоку воздуха подобно тому, как ветровое стекло машины несётся навстречу потоку дождя, и мы видим ручей на ветровом стекле.

Если говорить о мире симметрий, как о мире информации, то он подобен вихрю воздуха и, строго говоря, не является системой статической. События проносятся мимо нас как гипотетический эфир. Мы аппаратом мысли из мира информации никакой энергии извлечь не можем, лишь только представления о информации и образы предметов, которые мы автоматически постоянно представляем. Однако если мы развернём навстречу потоку информации движущиеся лопасти нашего представления, то эффект может быть другой.

Если в астральном сне мы представим своё тело и начнём его перемещать в объёме своей прошлогодней квартиры, в объёме средневекового города или ещё где-то в анналах информации, то в результате возможны и проявления материи. Такое движение ротора нашего сознания способно (из-за дрейфа в системах симметрии) извлечь и некую материальную энергию, например, изменить свойства пространства в нашей квартире в момент движения мысли-формы от тела на кровати, к телу, скользящему в пространстве объектов информации. Ультрафиолетовые индикаторы зарегистрируют некий сигнал. Что ещё способно натворить астральное тело в материальном мире можно только догадываться, и опыты проводятся.

Летающие ведьмы средневековья совершали свои полеты в астральном теле в основном для получении информации и очень редко для нанесения некого вреда или пользы спящим или бессознательным живым объектам.

Из известных нам искусственных способов астральных перемещений ведьмы использовали мази из трав, которые втирали в тело перед полётами. В составе одного известного состава мази практикуемого в 16 веке в Италии был поручейник тонколистный, который вызывал эффект вегетососудистого криза, плюс трава снотворного плана с оливковым маслом. Втирание мази с таким компонентом приводило к состоянию дрожи, сонного паралича и успешного астрального транса. Вторым составом была мазь на основе эскулапии тапсии, травы произрастающей свободно в Италии и Средиземноморье. В наших широтах найти её оказалось сложно, не нашли и пока второй состав не испытали. А испытание второго состава требуется для научной публикации.

Все практикующие ведьмы Италии, те, что дали достоверные сведения о составах мазей для алхимиков средневековья были инквизицией уничтожены, как конкуренты информационной, идеологической и эскулапической борьбы за сознание неофитов. Сами алхимики свои записи криптографировали, плюс времени много прошло и многие знания теперь утрачены. Благодаря некоторым энтузиастам возможны только некоторые открытия в этой области, но и они весьма интересны.

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Древние люди создавали ветряные двигатели, не понимая природу ветра и воздуха.

2. Мир информации сравнивается с вихрем воздуха, через который проносятся события.

3. Предполагается, что движение "астрального тела" в информационном пространстве может влиять на материальный мир.

4. Средневековые "ведьмы" якобы использовали астральные путешествия для получения информации.

5. Упоминается уничтожение инквизицией практикующих "ведьм" и утрата многих знаний.

Вывод:

Автор рисует перед нами захватывающую мистическую картину, где грань между физическим и астральным мирами размывается, словно туман на рассвете. В этом видении наш мир предстает лишь тенью, проекцией великого астрального океана, по волнам которого с незапамятных времен пытаются плыть души искателей тайных знаний.

Подобно тому, как древние мореплаватели ставили паруса навстречу неведомым ветрам, так и люди во все эпохи стремились поймать незримые потоки астрала. Легенды о ведьмах, летящих сквозь ночь на своих метлах, обретают новый смысл – это не просто сказки, а зашифрованные послания о путешествиях сознания за пределы известного.

Автор приоткрывает завесу тайны, намекая на возможность влиять на материю силой мысли, скользящей по волнам информации. Он рисует интригующую перспективу: что если наши сны и фантазии – это не просто игра воображения, а реальные странствия по бескрайним просторам астрала?

В этой увлекательной картине мироздания даже простой ветряк становится символом – лопасти его подобны крыльям души, рассекающим потоки невидимого эфира. И кто знает, может быть, раскрыв секреты древних алхимиков и ведьм, мы сможем научиться управлять этими потоками, открыв дверь в новую эру познания и возможностей.