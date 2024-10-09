Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 9 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский, нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.
▫️ За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бунякино, Катериновка, Журавка, Макеевка, Мирлоги, Павловка, Новониколаевка, Речки, Стариково и Степановка. За сутки потери ВСУ составили около 100 военнослужащих.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России