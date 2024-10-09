Москва, Балтийская 14, 1965
Фильм рассказывает о Всесоюзном институте научной и технической информации.
1965 г.
Комментарий редакции
Основные сюжеты выпуска 1965 года:
1. Деятельность Всесоюзного института научной и технической информации (ВИНИТИ):
– Обработка научной и технической литературы со всего мира
– Систематизация и реферирование материалов по разделам науки и техники
– Публикация информационных сообщений и реферативных журналов
2. Технологии обработки информации:
– Использование карточек с краевой перфорацией для ускорения поиска
– Применение счетных машин для подготовки указателей
3. Разработка новой информационной техники:
– Копировальные аппараты "Электрофот"
– Аппарат "Эко-2" для передачи изображений на расстояние
– Аппарат "Поиск" для работы с микрофильмами
4. Сотрудничество ВИНИТИ с научными учреждениями и предприятиями:
– Разработка информационно-поисковой системы в области фторорганических веществ
– Помощь в создании блюминга 1300
Вывод:
Выпуск 1965 года демонстрирует важную роль ВИНИТИ в развитии советской науки и техники. Институт выступал как центральный узел обработки и распространения научно-технической информации, способствуя ускорению научного прогресса и внедрению новых технологий в производство. Особое внимание уделялось развитию информационных технологий и созданию новых технических средств для обработки и поиска информации. Сотрудничество ВИНИТИ с научными и производственными организациями показывает практическую значимость его работы для развития различных отраслей промышленности и науки в СССР. Этот выпуск отражает стремление Советского Союза к технологическому прогрессу и эффективному использованию научных знаний в середине 1960-х годов.