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Москва, Балтийская 14, 1965

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Фильм рассказывает о Всесоюзном институте научной и технической информации.

1965 г.

Комментарий редакции

Основные сюжеты выпуска 1965 года:

1. Деятельность Всесоюзного института научной и технической информации (ВИНИТИ):
   – Обработка научной и технической литературы со всего мира
   – Систематизация и реферирование материалов по разделам науки и техники
   – Публикация информационных сообщений и реферативных журналов

2. Технологии обработки информации:
   – Использование карточек с краевой перфорацией для ускорения поиска
   – Применение счетных машин для подготовки указателей

3. Разработка новой информационной техники:
   – Копировальные аппараты "Электрофот"
   – Аппарат "Эко-2" для передачи изображений на расстояние
   – Аппарат "Поиск" для работы с микрофильмами

4. Сотрудничество ВИНИТИ с научными учреждениями и предприятиями:
   – Разработка информационно-поисковой системы в области фторорганических веществ
   – Помощь в создании блюминга 1300

Вывод:
Выпуск 1965 года демонстрирует важную роль ВИНИТИ в развитии советской науки и техники. Институт выступал как центральный узел обработки и распространения научно-технической информации, способствуя ускорению научного прогресса и внедрению новых технологий в производство. Особое внимание уделялось развитию информационных технологий и созданию новых технических средств для обработки и поиска информации. Сотрудничество ВИНИТИ с научными и производственными организациями показывает практическую значимость его работы для развития различных отраслей промышленности и науки в СССР. Этот выпуск отражает стремление Советского Союза к технологическому прогрессу и эффективному использованию научных знаний в середине 1960-х годов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WQbEElzmmfg
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