Фильм рассказывает о Всесоюзном институте научной и технической информации.

1965 г.

Комментарий редакции

Основные сюжеты выпуска 1965 года:

1. Деятельность Всесоюзного института научной и технической информации (ВИНИТИ):

– Обработка научной и технической литературы со всего мира

– Систематизация и реферирование материалов по разделам науки и техники

– Публикация информационных сообщений и реферативных журналов

2. Технологии обработки информации:

– Использование карточек с краевой перфорацией для ускорения поиска

– Применение счетных машин для подготовки указателей

3. Разработка новой информационной техники:

– Копировальные аппараты "Электрофот"

– Аппарат "Эко-2" для передачи изображений на расстояние

– Аппарат "Поиск" для работы с микрофильмами

4. Сотрудничество ВИНИТИ с научными учреждениями и предприятиями:

– Разработка информационно-поисковой системы в области фторорганических веществ

– Помощь в создании блюминга 1300

Вывод:

Выпуск 1965 года демонстрирует важную роль ВИНИТИ в развитии советской науки и техники. Институт выступал как центральный узел обработки и распространения научно-технической информации, способствуя ускорению научного прогресса и внедрению новых технологий в производство. Особое внимание уделялось развитию информационных технологий и созданию новых технических средств для обработки и поиска информации. Сотрудничество ВИНИТИ с научными и производственными организациями показывает практическую значимость его работы для развития различных отраслей промышленности и науки в СССР. Этот выпуск отражает стремление Советского Союза к технологическому прогрессу и эффективному использованию научных знаний в середине 1960-х годов.