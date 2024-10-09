Совсем уже давно это было, и в другом городе. Мы сидели за столом с нашими знакомыми и родственниками. Народу было довольно много. И была одна женщина с мужем.

Мужа звали Анатолий. Мы завели разговор о грехах. Как-то вышли на грехи языка.

Про сквернословие, про клевету, про злословие.

«Муж Анатолий» ругался, конечно, как матрос. Но его жена была абсолютно такая же. Два сапога – пара. Она была такая матерщинница, такая балаболка. Собственно, из-за нее и разговор начался. Она что-то такое «соленое» сказала.

Ей возразили: «Нельзя такое говорить». И разговор пошел про сквернословие.

Про наказание за сквернословие.



Я сказал: «Сказано в Слове Божием, что за всякое слово – праздное (даже не скверное, а – праздное!!) дадут люди ответ в день судный» (см.Мф.12,36).



Жена воскликнула: «Ой! Толику конец!»



Она сама была, как две капли воды, такая же, как и он. У них у обоих были довольно черные языки. Но, когда она услышала, что так написано, то сказала: «Ой, Толику конец!»



Вот мне кажется, что и в человеке, который спрашивает: «Как жить с эгоистом?» звучит голос эгоиста.



Как иначе можно ужиться вместе двум эгоистам? Они должны стереть друг друга в порошок.

Эти две гранитные плиты должны биться друг о друга до превращения в пыль.

Так видимо Бог и парует людей.



Если бы Вы были очень смиренны так, видимо, этот вопрос не прозвучал.



Вы, видимо, и сами еще тот фрукт.



Что мы замечаем в окружающих людях? Только то, что есть в самих нас. Так уж склеен человек. Невинный человек смотрит на мир и не замечает разврата. А для блудника все блудят. Для вора – все воруют. Для гордого – все гордые.

Для эгоиста все эгоисты.



Человек опознает в окружающем мире себя самого.



Слово «я» появляется в лексиконе, когда появляется слово «ты». «Ты» – это зеркало. Я в тебе вижу себя и вижу, что я другой.

Пока нету тебя я не вижу, кто я. Мы смотрим в ближних как в зеркало и замечаем в них только то, что есть в нас самих.



Это диагностические вещи.



Там что эта милая женщина имеет печальный крест жить с эгоистом для того, чтобы в ней сломался личный эгоизм.

Иначе бы она как-то по-другому сформулировала вопрос.



«Люблю я мужа своего. Умереть за него готова. Он, конечно, немножко вредным иногда бывает. И у меня не хватает терпения. Но я его люблю».



Слышите, совершенно другая лексика могла бы быть подобрана под эту проблему.



Вроде проблема та же. Но она совсем по-другому сказана.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи отца Андрея Ткачёва и сделать вывод:

Тезисы:

1. Люди часто замечают в других те недостатки, которыми обладают сами.

2. В Библии сказано, что за каждое праздное слово люди дадут ответ в Судный день.

3. Супруги с похожими недостатками часто оказываются вместе.

4. Человек видит в окружающем мире отражение самого себя.

5. Осознание себя ("я") происходит через взаимодействие с другими ("ты").

6. Формулировка вопроса "Как жить с эгоистом?" может указывать на эгоизм самого спрашивающего.

7. Трудности в отношениях могут быть даны для преодоления собственных недостатков.

8. Более позитивная формулировка проблемы могла бы звучать иначе, с акцентом на любовь и готовность работать над отношениями.

Вывод:

Отец Андрей Ткачёв в своей статье подчеркивает важность самоанализа и осознания собственных недостатков при оценке поведения других людей, особенно близких. Он предлагает взглянуть на проблемы в отношениях как на возможность для личностного роста и преодоления собственного эгоизма. Автор призывает к более глубокому пониманию природы человеческих взаимоотношений и советует формулировать проблемы с позиции любви и готовности к самосовершенствованию, а не с позиции обвинения и критики других.

Расширенный вывод:

Восприятие окружающих нами часто отражает наш внутренний мир, но это лишь часть более сложной картины человеческих взаимоотношений и самопознания. Наша способность воспринимать и интерпретировать поведение других ограничена рамками нашего собственного опыта, мировоззрения и уровня развития.

Всесторонне развитый человек обладает более широким спектром восприятия и может видеть как положительные, так и отрицательные качества в других, не ограничиваясь односторонней интерпретацией. Эгоист, напротив, склонен проецировать свои ожидания на окружающих, часто воспринимая мир через призму собственных неудовлетворенных желаний. Бескорыстный человек, в свою очередь, может находить ценность даже в негативном опыте, рассматривая его как возможность для роста.

Важно помнить о существовании социальных иерархий и распределении обязанностей в обществе и семье. Эти структуры служат основой для обучения, развития и поддержания общественного порядка. Признание и уважение этих иерархий – ключевой элемент здорового функционирования общества.

Стремление к расширению собственного мировоззрения и более объективному восприятию реальности должно сочетаться с ответственностью за поддержание социальных норм и правил. Это особенно важно в контексте воспитания и межличностных отношений, где необходимо находить баланс между пониманием и принятием других и четким обозначением границ приемлемого поведения.

Таким образом, развитие самосознания и способности к эмпатии должно идти рука об руку с пониманием социальной ответственности и готовностью конструктивно указывать на несовершенства в поведении других, особенно тех, кто находится под нашей опекой или влиянием. Это способствует не только личностному росту, но и укреплению здоровых отношений в обществе в целом.