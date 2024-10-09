Блокировка Дискорда
1. Вчера в РФ официально заблокировали Дискорд.
2. Причина – не выполнение требований РКН по удалению нежелательного контента.
3. В Госдуме сообщили, что если Дискорд удалит требуемое, то его разблокируют. Если не удалит – не разблокирует.
4. Попытную всплыла проблема использования Дискорда на фронте. Несмотря на то, что западные спецслужбы имеют доступ к сервису, Дискорд активно использовался операторами дронов..
5. Сейчас решается вопрос костылей для продолжения работы или же внедрения альтернатив.
6. Стоит отметить, что вчера Дискорд также заблокировали в Турции. Примерно по тем же причинам.
7. Жалобы геймеров "Но я уже играл в фортнайт и общался в Дискорде" разумеется проигнорируют.
Комментарий редакции
Блокировка Discord в России подчеркивает необходимость быстрого перехода на отечественные IT-решения, особенно в критических секторах, таких как вооруженные силы. Этот переход снизит уязвимость к внешним ограничениям и повысит информационную безопасность.
Для военных структур крайне важна надежная и защищенная связь, так как от скорости передачи информации зависят жизни людей. Использование зарубежных сервисов создает риски из-за возможного доступа иностранных спецслужб.
Развитие локальных, защищенных альтернатив не только укрепит национальную безопасность, но и стимулирует рост отечественной IT-индустрии. Чем скорее будет осуществлен этот переход, тем меньше проблем вызовут подобные блокировки в будущем.