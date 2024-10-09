А за что же они, интересно, тогда вообще отвечают?
С военной точки зрения главная проблема с запретом Discord даже не в том, что часть командных пунктов могут остаться без трансляции с беспилотников. А в том, что никакой альтернативы профильное управление МО войскам предоставлять не стремится.
Как мы писали ранее, в условиях отсутствия централизованного обеспечения специализированным ПО в штабах и не только будут пользоваться доступными западными коммерческими сервисами для организации боевого управления. Воевать ведь как-то надо.
А потом все развивается по знакомому сценарию: в кабинетах внезапно осознают, что сервера этих программ — надо ж такому случиться — находятся в странах НАТО, а данные в режиме онлайн стекаются туда, куда попадать не должны. Поэтому уполномоченному органу дается команда все резко обрубить одним махом.
Нюанс еще и в том, что те же отечественные защищенные мессенджеры или сервисы видеоконференций не просто существуют, но и местами вполне успешно используются на фронте. Вот только те, кто вроде как должен обеспечивать их внедрение, третий год подряд наличие проблем словно игнорируют.
Возможно, такие вещи просто не находятся в компетенции конкретных лиц профильного управления МО, отвечающего за организацию и функционирование связи в вооруженных силах. Но в таком случае возникает вопрос: а за что же они, интересно, тогда вообще отвечают?
#ВСРФ #Россия
@rybar
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Главная проблема запрета Discord – отсутствие альтернативы от профильного управления Министерства обороны.
2. Из-за отсутствия специализированного ПО военные вынуждены использовать доступные западные коммерческие сервисы.
3. Данные с этих сервисов попадают на серверы в странах НАТО, что создает угрозу безопасности.
4. Существуют отечественные защищенные мессенджеры и сервисы видеоконференций, которые успешно используются на фронте.
5. Ответственные за внедрение отечественных решений игнорируют проблему уже третий год.
6. Возникает вопрос о компетенции и ответственности профильного управления МО, отвечающего за организацию связи в вооруженных силах.
Вывод:
Запрет Discord в России выявляет серьезные проблемы в организации военной связи и управления. Несмотря на наличие отечественных альтернатив, их внедрение происходит медленно, что вынуждает военных использовать небезопасные зарубежные сервисы. Это ставит под угрозу безопасность военных операций и указывает на неэффективность работы ответственных структур Министерства обороны. Ситуация подчеркивает критическую важность импортозамещения в сфере военных коммуникаций и необходимость срочного решения этой проблемы.