Чиновники в России твердят: в отечественной экономике страшный дефицит рабочих рук. Особенно часто дефицитом трудовых ресурсов пугает нас глава Банка России Эльвира Набиуллина. Так, выступая в Думе в ноябре прошлого года она заявила: «Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3 %, а в некоторых регионах и того меньше».

Мол, в экономике имеет место «перегрев», её надо «остужать» повышением ключевой ставки. А согласно последним данным Росстата, уровень безработицы упал до 2,6 % (в абсолютном выражении 2 млн человек). Россия выглядит по этому показателю более выигрышно на фоне таких стран, как США (4,3 %), Великобритания (4,4 %), Китай (5,0 %), Германия (6,0 %) и т.д.

Но, уважаемые друзья, статистика безработицы — это не о степени использования трудового потенциала страны, это о социальной помощи тем, кто регистрируется в качестве безработного. Ссылки на показатель безработицы как индикатор степени использования трудовых ресурсов страны — проявление неграмотности или сознательной недобросовестности. Я уже писал в статье «Дефицит рабочей силы в России — миф. Кто и для чего его раздувает», что неиспользуемые в экономике России трудовые ресурсы примерно на порядок превышают численность официально зарегистрированных безработных. Официальная безработица — верхняя часть айсберга незадействованного в стране человеческого потенциала. Что он собой представляет, я отчасти объясняю в упомянутой статье.

А официальной статистикой безработицы можно очень даже управлять. Прежде всего, определяя величину и правила раздачи социальных пособий по безработице. В тех же США или Германии величина пособий весьма значительная. Это стимулирует граждан регистрироваться в качестве безработных.

В Германии пособие по безработице «Arbeitslosengeld-1» («ALG-1») составляет примерно 60 % (для одиноких) или 67 % (для семейных) последнего заработка и платится от 6 до 24 месяцев. Специальных ограничений каким-либо органом власти минимального или максимального размера пособия не предусмотрено.

Размер пособия по безработице в США варьируется от 150 до 650 долларов в неделю. В среднем же по стране пособие составляет 300 долларов в неделю (примерно треть от средней по США зарплаты). Конкретный размер выплат зависит от того, сколько человек зарабатывал на прошлой работе.

Максимальный размер пособия по безработице во Франции равен 6 161 евро в месяц. Но такие суммы получает очень маленькое количество людей. Зачастую безработным выплачивается пособие в пределах от 1 000 до 1 500 евро в месяц. О таких деньгах в России и обычный работающий человек мечтать не может.

А теперь обратимся к России. Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей. Граждане начинают получать пособие с первого дня признания их безработными, то есть с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75 % среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца — 60 % заработка, но не более 5 000 рублей. Копейки на фоне пособий в США и других странах Запада. Как правило, наши сограждане пользуются биржей труда (которую правильнее назвать пунктом раздачи пособий) первые три месяца. А потом «овчинка выделки не стоит». Вот вам и секреты, почему в России безработица ниже, чем на Западе или в Китае.

Вношу рациональное предложение в правительство РФ: опустите величину пособия по безработице до 1 тысячи рублей. И тогда безработица исчезнет. Нет — не из жизни, а из статистики. Тогда у Набиуллиной появятся все основания повысить ключевую ставку до 50 процентов.

Источник

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Чиновники в России утверждают о дефиците рабочей силы, ссылаясь на низкий уровень безработицы (2,6%).

2. Автор считает, что статистика безработицы не отражает реальное использование трудового потенциала страны.

3. Неиспользуемые трудовые ресурсы в России значительно превышают число официально зарегистрированных безработных.

4. Уровень безработицы можно регулировать через размер и правила выдачи пособий по безработице.

5. В западных странах (США, Германия, Франция) пособия по безработице значительно выше, чем в России.

6. Низкий размер пособий в России (максимум 12 130 рублей) и короткий срок их выплаты не стимулируют граждан регистрироваться в качестве безработных.

Вывод:

Статистика безработицы в России не отражает реальную ситуацию с использованием трудовых ресурсов. Низкий уровень официальной безработицы обусловлен не отсутствием незанятых граждан, а малопривлекательными условиями регистрации в качестве безработного и низкими пособиями. Это создает иллюзию дефицита рабочей силы, которая используется чиновниками для обоснования определенных экономических решений.