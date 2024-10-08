Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.



За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении населенного пункта Ольговка.

В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бунякино, Катериновка, Макеевка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Хотень и Шпиль.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России