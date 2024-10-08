Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы и Золочев Харьковской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три автомобиля и склад с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области.

Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял свыше 425 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, три 155-мм гаубицы М198 и 105-мм орудие M119 производства США, а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Никаноровка, Краматорск, Северск, Ступочки, Предтечино, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.

Отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 855 военнослужащих, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 105-мм орудие M119 производства США и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 33-й, 100-й, 101-й, 110-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Димитров, Щербиновка, Лысовка, Селидово, Новоселидовка, Цукурино и Красное Донецкой Народной Республики.

Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 5-й штурмовой бригад и 49 штурмового батальона ВСУ.

Противник потерял свыше 495 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное, Лобковое Запорожской области, Веселое и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27052 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России