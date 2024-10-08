Есть в псалмах такие слова: «С преподобным преподобным будешь, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранными избран будеши, и со строптивым развратишися».

В этих строчках дан некий духовный закон, знание которого нам помогает. В отрицательном смысле этот закон озвучил апостол Павел, говоря, что добрые обычаи растлеваются худыми нравами.

Человек, попадая в некую среду, противоположную по нравственным законам, не может долго сопротивляться. Он должен или убежать, или умереть, или стать таким, как окружающая среда, к сожалению. Трудно выйти здоровому душой и сердцем из камеры где ты просидел много лет с отпетыми злодеями, каждый из которых является профессионалом, и каждый из которых похож на других по нечестивому образу жизни.

Человек — это впитывающее существо. Если он духовен по-настоящему и является одним из тех сотен тысяч, о которых говорят, как об особых избранниках. И попадая в самые страшные логовища греха, они сами не осквернятся и других очищают, потому что у них Божественный огонь внутри.

В большинстве же своём люди находятся в подвешенном состоянии: попадая к святым, освящаются, попадаю к грешным — согрешают.

Большинство людей плавающие. Попадешь в общество высокообразованных людей, слушаешь что они говорят, ничего не понимаешь, но со временем напитываешься, становится увлекательно, и уже слушать другие разговоры не так интересно. Попадёшь в другую компанию, нахватаешься всего, и уже дико чувствовать себя среди людей, разбирающихся в музыке или искусстве.

«С преподобным преподобен будешь…» На этом законе построено стремление людей всегда найти себе учителя. Так рождались великие монастыри. Так Сергий Радонежский уходил в густые дебри и желал жить только один с Богом. А к нему приходили люди, кто-то оставался, кто-то уходил. Люди искали святого мужа.

В Писании сказано: «Найдёшь мужа мудрого — обтирай пороги дома его». Хочется возле мудрого находиться не просто для того, чтобы слушать его, но у мудрых и молчание звучит. Он молчит — а ты слушаешь. С мудрым можно делать всё, что делает мудрый. Колет ли он дрова, заваривает ли он чай или стирает белье, или копается на грядке, или читает Псалтырь…

Что бы он не делал, надо быть возле него и делать то, что делает он. И постепенно напитаешься страхом Божием, его мыслями, его интуицией, его ощущениями. По типу сообщающихся сосудов человек напитывается всем, что есть у такого человека. Это закон! Нужно воспитаться у ног святого человека, чтобы в тебя без слов, на каком-то более глубоком уровне перешли основные мотивы жизни этого святого человека.

Если количество учителей умаляется, то это беда для мира. Отсутствие хороших примеров — это мука для общества. Когда не на кого посмотреть, не за кого схватиться, некому сказать: «Ну, веди же нас, мы же ничего не понимаем». Когда таких людей нет, вот тогда народы и погибают.

И об этом говорится в псалмах. Господи, спаси меня, ибо нет преподобных, нет праведных, люди осуетились, святых вещей не понимают, говорят друг с другом о лжи, ложью питаются, и находят в этом удовольствие, другого не знают. Господи спаси меня, потому что тяжело жить в таком обществе.

Человек по природе социальное существо. Человеку не свойственно жить в пустыне со зверями. Но люди потому убегали и со зверями жили, потому что звери не грешат. И со зверями им было легче и лучше, нежели среди людей.

Если всё это приобретает вид твёрдой тенденции и постепенно перерастает в закон, и настолько становится привычным, что сомневаешься, бывает ли иначе, то тогда вступает в силу некое особое повеление Божье. Господь говорит: «Изыдите, говорит, из среды их… совсем отделитеся от них… и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас».

Уйти из общества и минимизировать контакты. Так постепенно сужается круг общения у людей. Говорить не с кем. Или не о чем. Или не хочется. Возникает одиночество среди многолюдства. Уход из общества, живущим не по Божьим законам — это тоже непременный этап жизни отдельного человека.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В псалмах описан духовный закон: человек становится подобным тем, с кем общается.

2. Большинство людей подвержены влиянию окружения: в хорошей компании становятся лучше, в плохой – хуже.

3. Лишь немногие избранные могут сохранить свою духовность в любом окружении.

4. Люди стремятся найти себе учителя, чтобы перенять его мудрость и духовность.

5. Отсутствие достойных примеров и учителей – большая проблема для общества.

6. Когда общество становится слишком греховным, праведники могут выбрать уединение.

7. В крайних случаях Бог призывает верующих полностью отделиться от нечестивого общества.

Вывод:

Статья подчеркивает важность выбора окружения для духовного развития человека. Автор утверждает, что большинство людей подвержены влиянию среды, в которой они находятся. Поэтому для сохранения и развития духовности критически важно искать общества праведных людей и мудрых учителей. В то же время, когда общество в целом становится слишком порочным, может возникнуть необходимость в уединении или даже полном отделении от него. Таким образом, статья призывает читателей осознанно подходить к выбору своего окружения и стремиться к общению с духовно развитыми людьми.

Дополнительный вывод:

Важно понимать причинно-следственную связь в духовном развитии. Первопричиной духовного роста является действие Божьей благодати, а такие качества как мудрость, прозорливость и умиротворение являются следствием этого действия. Однако для принятия благодати необходим собственный труд и внутренняя подготовка.

Простое нахождение среди духовных людей и копирование их внешних действий без понимания их сущности не принесет пользы. Это может привести лишь к разочарованию и раздражению. История знает немало случаев, когда "духовные искатели" проводили годы в монастырях, но уходили, не получив ничего, кроме разочарования.

Ключевым моментом является преодоление собственного эго и открытие себя для Бога и служения Ему. Только тогда человек может действительно приблизиться к мудрым по Духу, а не только по форме. В противном случае, даже находясь рядом с мудрецом, человек может внутренне испытывать раздражение, конфликты и осуждение.

С другой стороны, человек, живущий в неблагоприятных условиях, но искренне уповающий на Бога и молящийся Ему, может получить утешение, недоступное эгоистичным "монахам".

Поэтому, хотя поиск подходящего окружения важен, он должен служить не для комфортного существования, а для напряженной внутренней работы по самоочищению. Мудрые люди в таком окружении могут указать правильный путь, наставить, предостеречь. Важно быть готовым к изменению себя, если-же эго властвует над человеком, он не сможет принять истину, даже находясь среди её носителей.

Таким образом, духовный рост – это сложный процесс, требующий как внешних условий, так и, что более важно, внутренней готовности и работы над собой.